Премьер Норвегии объявил о предоставлении Украине $1,8 миллиарда помощи — Finance.ua

Премьер Норвегии объявил о предоставлении Украине $1,8 миллиарда помощи Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Премьер Норвегии объявил о предоставлении Украине $1,8 миллиарда помощи

Норвегия выделит Украине 1,8 миллиарда долларов помощи до конца этого года и продолжит поддержку страны с первых месяцев 2024 года.

Об этом заявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Осло.

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«Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине… Господин Президент Зеленский и его правительство должны платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам. У нас есть возможность помочь с 1 миллиардом долларов США на 2023 год, который скоро заканчивается. Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку около 800 млн долларов в этом году», — сказал он.

Премьер Норвегии объявил, что его государство будет поддерживать Украину в 2024 году с первых месяцев. Это касается, в частности, прямой экономической поддержки критическим услугам в Украине, чтобы не было никаких задержек в поставках для украинцев.

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Он добавил, что Норвегия пытается усилить защиту критической инфраструктуры, предоставляя средства ПВО, и наращивает с европейскими партнерами финансирование оборонной промышленности, чтобы производить больше боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для участия во втором саммите Украина — Северная Европа. Перед этим он совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, где, в частности, встретился с Президентом Джо Байденом и сенаторами.

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Укрінформ По материалам:

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