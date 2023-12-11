Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию для поддержки Украины — Finance.ua

Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию для поддержки Украины Сегодня 15:45

Великобритания и Норвегия возглавили новую «морскую коалицию» для помощи Украине и будут поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способности ведения боевых действий на море.

Об этом говорится в заявлении минобороны Великобритании.

«Новая коалиция будет оказывать Украине долгосрочную поддержку, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности на Черном море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что блокада рф Черного моря значительно снизила способность Украины экспортировать товары по морскому пути. Поэтому укрепление морских возможностей украинских военных, в частности, противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.

Министр обороны Британии Грант Шаппс подчеркнул, что новая коалиция по морским возможностям будет координировать поддержку, которую Британия, Норвегия и другие страны оказывают Украине. По его словам, в долгосрочной перспективе это поможет Украине «трансформировать свой военно-морской флот, сделав его более совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и усилить безопасность в Черном море».

Кроме того, сообщается, что морская коалиция также будет тесно сотрудничать с ВМС и Министерством обороны Украины для развития ряда возможностей, включая быстрое развитие Военно-Морских сил на Черном море, модернизацию украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов, а также внутренних водных путей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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