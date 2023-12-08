Норвегия усложнит условия для украинцев, оформляющих временную защиту — Finance.ua

Норвегия усложнит условия для украинцев, оформляющих временную защиту Сегодня 17:23 — Мир

Норвегия усложнит условия для украинцев, оформляющих временную защиту

Норвегия изменяет социальные условия и правила для украинцев, оформляющих в стране статус временной защиты, в попытке уменьшить «разрыв» с условиями в соседних странах, что делает Норвегию очень привлекательной для переезда.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на NRK.

Норвежское правительство решило менять условия для украинцев с временной защитой, чтобы дополнительно не привлекать новых людей. Изменения коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.

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В частности, хотят отменить выплату «задним числом» социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года (и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты). Переходные условия для семей, уже находящихся в Норвегии на момент изменений, еще согласовывают.

Усилят контроль за поездками домой в Украину тех, кто получает в Норвегии социальные выплаты и имеет вид на жительство — чтобы люди, получающие выплаты, действительно проживали в Норвегии большинство времени. Поездки домой нужно будет обосновать, если они будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере.

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Прибывающие люди, нуждающиеся в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Опция расселения в отелях и комплексах отдыха больше не будет доступна, если люди уехали в другой регион — Национальный центр приема становится единственной «точкой входа» для того, чтобы получить жилье, а от расселения в отелях в целом планируют отказываться.

Также хотят ввести определенный «период ожидания» перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки.

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Главной причиной пересмотра правил стал большой интерес к Норвегии украинцев, выехавших в Европу из-за войны, и более выгодных условий, чем в соседних странах. Так, по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2−4 раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании.

За последние два месяца в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию, поэтому страна испытывает все большую нагрузку на систему.

Українська правда По материалам:

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