Беженцы из Украины массово переезжают в Норвегию: чем привлекает скандинавская страна — Finance.ua

Беженцы из Украины массово переезжают в Норвегию: чем привлекает скандинавская страна Сегодня 17:17 — Личные финансы

Беженцы из Украины массово переезжают в Норвегию: чем привлекает скандинавская страна

В последнее время в Норвегии заметно выросло количество украинцев. Поток беженцев в эту скандинавскую страну продолжает увеличиваться, и поэтому возникла необходимость создать дополнительные помещения для их проживания. Об этом сообщает Life In Norway

Почему именно Норвегия стала привлекательной скандинавской страной для украинцев и где беженцы находят здесь убежище, читайте дальше в материале.

В связи с новой волной украинских беженцев Норвегия готовится создать 3 000 дополнительных мест для предоставления временного убежища новоприбывшим.

За последний месяц более половины всех прибывших в северную Европу украинцев обратились за убежищем именно к Норвегии. Местный Директорат по иностранцам (UDI) сообщил о стремительном росте количества украинских беженцев: около 1 000 человек еженедельно.

«В последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, выбрали Норвегию», — отметил Фроде Форфанг, директор UDI.

Две трети из беженцев прибыли непосредственно из Украины, треть ранее проживала в других европейских странах, но теперь решила получить временную защиту в Норвегии. Центр приема в Роде, который предоставляет временное жилье беженцам и помогает с документами, сейчас перегружен.

Где Норвегия планирует расселять

В связи с новым потоком переселенцев из Украины планируется создать от 2500 до 3000 дополнительных мест для их размещения.

Кроме того, чиновники решили временно отложить планы по закрытию пунктов экстренного расселения. Если украинцы будут продолжать прибывать в подобных темпах, Норвегия будет вынуждена значительно расширить жилищный фонд.

В Управлении интеграции и разнообразия (IMDi) считают, что необходимо ускорить процесс расселения в муниципалитетах, чтобы беженцы не оставались во временных пунктах приема слишком долго. Ожидается, что в следующем году может потребоваться расселить около 35 тысяч украинских беженцев.

«Это является чрезвычайным явлением для Норвегии — расселять так много беженцев за столь короткий период. Но получение статуса резидента — это только начало. Чтобы интегрировать этих людей как можно быстрее, необходимо, чтобы как можно больше из них нашли работу. Это будет способствовать их финансовой независимости и изучению норвежского языка», — подчеркнула директор IMDi Либе Рибер-Мон.

Осенью значительная часть украинцев, готовых интегрироваться, завершат учебные курсы и начнут работать.

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