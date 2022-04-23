Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россии — Finance.ua

В SKF заявили, что «российское вторжение в Украину серьезно влияет на наши операции как в Украине, так и в россии. ... Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в россии, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса».
Ранее компания остановила свой завод в россии и прекратила экспорт в страну.
«Теперь мы решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в россии. Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег», — говорится в заявлении.
Подшипники компании поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе тех, что перевозят вражескую технику к украинской границе.
Из-за выхода компания спишет 500 млн шведских крон (более 50 млн долларов) активов во втором квартале. Продажи в россии составили около 2% от общего оборота группы в 2021 году.