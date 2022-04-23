Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россии

Сегодня 05:37Фондовый рынок
6
Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россииКрупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россии
Компания SKF, крупнейший в мире производитель подшипников родом из Швеции, объявил о полном выходе из россии, где у нее есть завод.
Об этом говорится в заявлении компании.
В SKF заявили, что «российское вторжение в Украину серьезно влияет на наши операции как в Украине, так и в россии. ... Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в россии, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса».
Читайте также
Ранее компания остановила свой завод в россии и прекратила экспорт в страну.
«Теперь мы решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в россии. Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег», — говорится в заявлении.
Подшипники компании поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе тех, что перевозят вражескую технику к украинской границе.
Из-за выхода компания спишет 500 млн шведских крон (более 50 млн долларов) активов во втором квартале. Продажи в россии составили около 2% от общего оборота группы в 2021 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.