Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россии — Finance.ua

Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россии

Сегодня 05:37 — Фондовый рынок

Крупнейший в мире производитель подшипников SKF уходит из россии

Компания SKF, крупнейший в мире производитель подшипников родом из Швеции, объявил о полном выходе из россии, где у нее есть завод.

Об этом говорится в заявлении компании.

В SKF заявили, что «российское вторжение в Украину серьезно влияет на наши операции как в Украине, так и в россии. ... Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в россии, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса».

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Ранее компания остановила свой завод в россии и прекратила экспорт в страну.

«Теперь мы решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в россии. Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег», — говорится в заявлении.

Подшипники компании поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе тех, что перевозят вражескую технику к украинской границе.

Из-за выхода компания спишет 500 млн шведских крон (более 50 млн долларов) активов во втором квартале. Продажи в россии составили около 2% от общего оборота группы в 2021 году.

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