Шведская компания — производитель средств гигиены Essity объявила о начале выхода из россии — Finance.ua
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Шведская компания — производитель средств гигиены Essity объявила о начале выхода из россии

Сегодня 22:02Фондовый рынок
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Шведская компания — производитель средств гигиены Essity объявила о начале выхода из россии.
Об этом сообщает «Медуза».
«Условия ведения бизнеса Essity в россии ухудшились. В результате этого активы компании в россии упали в цене примерно на 1,4 млрд шведских крон ($150 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема продаж компании в 2021 году», — говорится в пресс-релизе компании.
Компании Essity принадлежат бренды Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.
По данным Йельской школы менеджмента, с начала войны в Украине об остановках или ограничениях деятельности в россии объявили более 750 компаний.
По материалам: Mind
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