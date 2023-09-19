Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении — Finance.ua
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Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении

Фондовый рынок
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Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении
Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении
Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже своей 50% доли акций в Ilim SA своим партнерам по совместному предприятию, российской «Илим Групп».
Об этом говорится в заявлении компании.
Сумма сделки — 484 млн дол.
International Paper — мировой производитель упаковки, целлюлозы и других продуктов на основе волокон, а также один из крупнейших переработчиков макулатуры в Северной Америке. Штаб-квартира компании находится в Мемфисе, штат Теннесси (США).
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Компания имеет около 39 000 сотрудников по всему миру.
Ранее сообщалось, что International Paper договорилась о продаже активов в рф.
«Илиму» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях россии, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в ленинградской и московской областях. Группа выпускает 75% российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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