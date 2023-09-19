Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении — Finance.ua

Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении

Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже своей 50% доли акций в Ilim SA своим партнерам по совместному предприятию, российской «Илим Групп».

Об этом говорится в заявлении компании.

Сумма сделки — 484 млн дол.

International Paper — мировой производитель упаковки, целлюлозы и других продуктов на основе волокон, а также один из крупнейших переработчиков макулатуры в Северной Америке. Штаб-квартира компании находится в Мемфисе, штат Теннесси (США).

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Компания имеет около 39 000 сотрудников по всему миру.

Ранее сообщалось, что International Paper договорилась о продаже активов в рф.

«Илиму» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях россии, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в ленинградской и московской областях. Группа выпускает 75% российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги.

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Економічна Правда По материалам:

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