Крупнейший польский маркетплейс запустит прямую доставку в Украину

Allegro - це найбільший польський маркетплейс та інтернет-аукціон
Крупнейший польский маркетплейс и интернет-аукцион Allegro начинает поэтапное масштабирование бизнеса в Украине. Первый этап стартует в июне и предусматривает возможность заказа товаров у польских продавцов с прямой доставкой в ​​Украину.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Wiadomosci Handlowe.

На старте к проекту присоединятся сотни польских компаний

В начале в проекте примут участие несколько сотен компаний из Польши, после чего доступ к платформе будет открыт для широкого круга поставщиков.
Следующим шагом развития должна стать адаптация домена Allegro.ua для продавцов. Ожидается, что интеграция локального бизнеса с платформой состоится в 2027 году. Постепенный запуск позволяет компании оценивать реакцию потребителей и избегать операционных ошибок, которые возникали при предыдущих выходах на международные рынки.
Сейчас идет техническая подготовка, проводятся профильные вебинары для партнеров и готовится запуск пилотной программы «друзья и семья».
Посылки к заказчикам в Украину будет доставлять компания Nova Post, также развивающая собственную сеть отделений на территории Польши.

В компании заявили об интересе украинских покупателей

В пресс-службе Allegro подтвердили запуск нового направления: «Мы наблюдаем четкую тенденцию к росту трансграничной электронной коммерции и растущий интерес со стороны иностранных клиентов, в частности из Украины. Чтобы более эффективно поддерживать наших партнеров в их региональном расширении, мы сейчас внедряем первый этап нового метода доставки — Allegro International Ukraine».
Представители компании отмечают, что на начальном этапе ограниченная группа польских партнеров получит доступ к рынку, емкость которого составляет около 11,5 миллионов активных пользователей электронной коммерции.
Главным конкурентом для польской платформы в Украине остается маркетплейс Rozetka, работающий с 2005 года и имеющий развитую инфраструктуру. Эксперт украинского рынка розничной торговли Игорь Гугля отмечает, что успех компании будет зависеть от логистических решений и уникальности предлагаемого ассортимента товаров. Он отмечает специфику украинского рынка, где лидеры e-commerce (Rozetka, «Эпицентр», «Алло», Maudau) имеют большие сети стационарных магазинов и пунктов выдачи заказов.
Также эксперт отмечает высокую концентрацию локальных платформ на продукции из Китая и предполагает, что в будущем Allegro придется инвестировать крупные бюджеты в маркетинг, снижать цены или рассмотреть вариант покупки местного оператора.

Что известно об Allegro

Allegro — это крупнейший польский маркетплейс и интернет-аукцион (часто его называют «европейским Amazon»), где можно приобрести практически все: электронику, одежду, косметику, товары для дома, автозапчасти и многое другое. Основан в 1999 году компанией Surf Stop Shop sp. z.o.o.
На платформе товары продают тысячи разных магазинов и частных лиц. Вы можете покупать вещи по фиксированной цене или участвовать в аукционах, делая ставки.
По материалам: Діло
Діло
