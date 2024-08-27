Крупнейший НПЗ рф потерял почти половину мощности: что случилось — Finance.ua
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Крупнейший НПЗ рф потерял почти половину мощности: что случилось

Мир
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Крупнейший НПЗ рф потерял почти половину мощности: что случилось
Крупнейший НПЗ рф потерял почти половину мощности: что случилось
Взрыв, произошедший 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия.
Об этом сообщает Reuters.
Взрыв на Газпромнефть-ОНПЗ, крупнейшем в россии нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя первичную установку переработки нефти АВТ-11.
Администрация НПЗ заверила, что пожар на Омском НПЗ находится под контролем и предприятие работает в обычном режиме.
Крупнейший НПЗ рф потерял почти половину мощности: что случилось
«Подразделения МЧС россии выехали на пожар в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава. Предварительная площадь пожара составляет 1000 кв. м. Информация уточняется», — объяснили спасатели.
Позже на предприятии сообщили, что возгорание на Омском НПЗ — под контролем.
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«Предприятие работает в штатном режиме», — добавили в официальном комментарии НПЗ.
Установка АВТ-11 — наиболее производительная на заводе. Вторая установка такого типа, АВТ-10, уже простаивала из-за пожара в начале августа. Мощность каждой из них — около 8,6 млн тонн нефти в год.
На установках первичной переработки происходит разделение нефти на основные фракции — бензиновую, керосиновую, солярную.
В 2023 году Омский НПЗ переработал 21,28 млн тонн нефти и произвел 5,07 млн ​​тонн автобензина (11,5% от производства в рф), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).
По материалам:
Економічна Правда
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