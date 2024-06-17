Крупнейший энергопроизводитель Польши планирует отказаться от угля — Finance.ua

Крупнейший энергопроизводитель Польши планирует отказаться от угля Сегодня 19:15 — Энергетика

Крупнейший энергопроизводитель Польши планирует отказаться от угля

Теплоэлектростанции Польской энергетической группы (PGE) планируют к 2030 году отказаться от использования угля.

Об этом сообщает Польское радио

«До 2030 года теплоэлектростанции Польской энергетической группы планируют отказаться от угля», — говорится в сообщении.

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По словам президента PGE Дариуаша Мажеца, в ближайшие годы отрасль переживет технологическую революцию, и в конце концов все теплоэлектростанции в Польше будут использовать чистую энергию.

Чиновник объяснил, что тепловую энергию для домашних хозяйств можно производить из современных электродных котлов. Они используют электроэнергию от ветровых электростанций или солнечных установок.

«Они используют моменты, когда электроэнергия дешевая на рынке, потому что ее много производят, например, из возобновляемых источников. В этих электродных котлах вода нагревается дешевой энергией и передается в теплоаккумулятор, то есть большой бак. Затем, без использования ископаемого топлива, газа или угля эта вода доставляется пользователям. Это целевая модель», — объяснил Мажец.

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Электродные котлы уже работают, в частности, на теплоэлектроцентрали в Гданьске.

Президент PGE добавил, что теплоэнергетика инновационная, но требует участия государства для декарбонизации.

Укрінформ По материалам:

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