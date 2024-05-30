Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории рф — Finance.ua

Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории рф Сегодня 09:13 — Мир

Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории рф

Британский банк HSBC завершил продажу своего российского подразделения Экспобанка после двух лет переговоров и неопределенности. Сумма сделки не разглашается.

Об этом сообщает Reuters

Выход HSBC с территории россии ожидался с февраля, когда президент рф владимир путин дал добро на продажу активов частному Экспобанку.

Представитель HSBC подтвердил, что банк передал право собственности на бизнес российскому кредитору.

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HSBC впервые объявил в июне 2022 г. о своем согласии продать 100% акций российского подразделения Экспобанка.

Указ 2022 года запрещает инвесторам из «недружественных» стран — те, что ввели санкции против россии за войну против Украины — продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без одобрения президента.

В заявлении Экспобанка говорится, что подразделение продолжит работать, но под новым, неуказанным названием.

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