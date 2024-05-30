Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории рф — Finance.ua
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Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории рф

Мир
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Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории рф
Крупнейший британский банк завершил продажу бизнеса на территории рф
Британский банк HSBC завершил продажу своего российского подразделения Экспобанка после двух лет переговоров и неопределенности. Сумма сделки не разглашается.
Об этом сообщает Reuters.
Выход HSBC с территории россии ожидался с февраля, когда президент рф владимир путин дал добро на продажу активов частному Экспобанку.
Представитель HSBC подтвердил, что банк передал право собственности на бизнес российскому кредитору.
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HSBC впервые объявил в июне 2022 г. о своем согласии продать 100% акций российского подразделения Экспобанка.
Указ 2022 года запрещает инвесторам из «недружественных» стран — те, что ввели санкции против россии за войну против Украины — продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без одобрения президента.
В заявлении Экспобанка говорится, что подразделение продолжит работать, но под новым, неуказанным названием.
По материалам:
РБК-Україна
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