Крупнейший банк Швеции SEB полностью уходит из россии — Finance.ua

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Крупнейший банк Швеции SEB полностью уходит из россии

Фондовый рынок
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Крупнейший банк Швеции SEB полностью уходит из россии
Крупнейший банк Швеции SEB полностью уходит из россии
Шведский банк SEB намерен полностью прекратить свою деятельность в россии и выйти с рынка страны-агрессора.
Об этом заявил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB в Эстонии Сильвер Воху, передает ERR.
Издание указывает, что у SEB еще остается открытый офис в санкт-петербурге и действующий сайт для российского рынка. На сайте группы SEB офис в россии также указан среди международных офисов.
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«Мы предлагаем различные услуги клиентам банковских и финансовых учреждений компаний на нашем внутреннем рынке», — говорится в разделе «SEB в россии».
Однако в качестве дополнительной информации указывается, что «в сложившихся условиях продолжать деятельность SEB в россии невозможно или нецелесообразно, в связи с чем SEB стал ее сокращать».
Воху рассказал, что группа сворачивает свою деятельность в россии и ее цель состоит в том, чтобы полностью прекратить свою работу в рф.
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«У SEB есть офис только в санкт-петербурге, чтобы помочь своим немногочисленным клиентам выйти с российского рынка», — сказал он.
SEB Group официально заявила журналистам, что деятельность SEB в россии ориентирована только на поддержку дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, работающих в стране, и SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частные лица.
Как известно, SEB — второй по величине банк Эстонии. Как и в случае с другими банками, работающими в Эстонии, воспользоваться услугами SEB для ведения бизнеса в россии невозможно. Ни один другой банк, работающий в Эстонии, больше не имеет офиса в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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