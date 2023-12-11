91,7% мировых компаний продолжают зарабатывать в россии — Finance.ua

91,7% мировых компаний продолжают зарабатывать в россии
За более чем 21 месяц полномасштабного вторжения окончательно разорвали связи с россией только 302 иностранные компании.
В ноябре к этому перечню добавилось еще 7 международных бизнесов, в то же время одной компании был возвращен статус «остаются», свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции / LeaveRussia» о влиянии выхода иностранного бизнеса на экономику рф, пишет Финансовый клуб.
В прошлом месяце исследователям Киевской школы экономики удалось идентифицировать ряд международных компаний, полностью завершивших выход из россии:
- Amedia (очередной пример конфискации бизнеса),
- Bonava,
- Clancy Engineering,
- Eastnine AB,
- Flugger,
- Laude Smart Intermodal SA (вероятно, внутреннее соглашение, ибо новым владельцем является ООО «АЗИЯ ИНТЕРМОДАЛ» из Казахстана),
- Sandvik (в придачу к ликвидации юридического лица группы Sandvik Coromant в мае 2023 года).
Кроме того, был обновлен статус TP-Link (из «вышли» на «остаются»), поскольку оказалось, что предварительная продажа была внутригрупповой транзакцией и компания активно продолжает торговые отношения с россией.
По состоянию на 3 декабря 2023 года только 302 международные компании (8,3% от общего числа записей в базе KSE или 23,6% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) полностью прекратили деятельность в рф.
1227 (33,7% от общего числа) свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну-агрессор.
В то же время 1563 (43% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 (15% от общего числа) — приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.
Поделиться новостью