Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из россии в ЕС — Finance.ua

Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из россии в ЕС Сегодня 20:31 — Финтех и Карты

Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из россии в ЕС

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo прекратит принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной «дочки» в россии — Интезы.

Об этом сообщили росСМИ источники в двух российских кредитных организациях.

Отмечается, что соответствующее сообщение получили клиенты и контрагенты Интезы.

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Также с 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего дочернего банка. В частности, платежи в евро останутся доступными только для коммерческих целей по счетам в Intesa, в его «дочках» и банках, находящихся на территории Италии.

Решение Intesa коснется, прежде всего, российских корпоративных клиентов, которые использовали местную «дочку» банка для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии. Это, прежде всего, экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства.

Напомним, ранее банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за транзакциями, связанными с российскими компаниями.

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