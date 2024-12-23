Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из россии в ЕС — Finance.ua
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Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из россии в ЕС

Финтех и Карты
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Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из россии в ЕС
Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из россии в ЕС
Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo прекратит принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной «дочки» в россии — Интезы.
Об этом сообщили росСМИ источники в двух российских кредитных организациях.
Отмечается, что соответствующее сообщение получили клиенты и контрагенты Интезы.
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Также с 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего дочернего банка. В частности, платежи в евро останутся доступными только для коммерческих целей по счетам в Intesa, в его «дочках» и банках, находящихся на территории Италии.
Решение Intesa коснется, прежде всего, российских корпоративных клиентов, которые использовали местную «дочку» банка для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии. Это, прежде всего, экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства.
Напомним, ранее банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за транзакциями, связанными с российскими компаниями.
По материалам:
Корреспондент.net
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