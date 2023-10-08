Крупнейшие иностранные компании в рф по обороту — Finance.ua

Крупнейшие иностранные компании в рф по обороту Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Крупнейшие иностранные компании в рф по обороту

Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг крупнейших иностранных компаний в россии, составленный журналом Forbes (российское издание).

Список по итогам 2022 года обновился почти наполовину, поскольку 22 компании прекратили или закрыли бизнес в рф.

Лидеры рейтинга крупнейших иностранных компаний в рф по обороту:

«Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франция, DIY-ритейлер); JT Group — 432,6 млрд руб. (япония, табачная промышленность); Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, табачная промышленность); PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, пищевая промышленность); Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франция, торговля); VEON («Вымпелком») — 286,4 млрд руб. (Нидерланды, телекоммуникации); Metro AG — 223,6 млрд руб. (Германия, торговля); Mars — 201,4 млрд руб. (США, пищевая промышленность); Nestle — 195 млрд руб. (Швейцария, пищевая промышленность); Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобили).

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«Леруа Мерлен» в прошлом рейтинге занимала второе место, уступая Volkswagen Group. Немецкая группа покинула российский рынок, французская — планирует это сделать. «Леруа Мерлен» впервые не раскрывала свою финансовую отчетность, для рейтинга использовалась оценка аналитического агентства.

Ушедшие западные компании в списке заменил бизнес из Китая, Турции и беларуси. Однако большинство компаний в рейтинге все еще из «недружественных» стран рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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