Крупнейшие иностранные компании в рф по обороту — Finance.ua

Крупнейшие иностранные компании в рф по обороту
Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг крупнейших иностранных компаний в россии, составленный журналом Forbes (российское издание).
Список по итогам 2022 года обновился почти наполовину, поскольку 22 компании прекратили или закрыли бизнес в рф.
Лидеры рейтинга крупнейших иностранных компаний в рф по обороту:
- «Леруа Мерлен» — 529,7 млрд руб. (Франция, DIY-ритейлер);
- JT Group — 432,6 млрд руб. (япония, табачная промышленность);
- Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, табачная промышленность);
- PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, пищевая промышленность);
- Elo Group («Ашан», «Атак») — 292,6 млрд руб. (Франция, торговля);
- VEON («Вымпелком») — 286,4 млрд руб. (Нидерланды, телекоммуникации);
- Metro AG — 223,6 млрд руб. (Германия, торговля);
- Mars — 201,4 млрд руб. (США, пищевая промышленность);
- Nestle — 195 млрд руб. (Швейцария, пищевая промышленность);
- Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобили).
«Леруа Мерлен» в прошлом рейтинге занимала второе место, уступая Volkswagen Group. Немецкая группа покинула российский рынок, французская — планирует это сделать. «Леруа Мерлен» впервые не раскрывала свою финансовую отчетность, для рейтинга использовалась оценка аналитического агентства.
Ушедшие западные компании в списке заменил бизнес из Китая, Турции и беларуси. Однако большинство компаний в рейтинге все еще из «недружественных» стран рф.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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