Крупнейшие игровые платформы и биржи перестали принимать платежные карты россиян — Finance.ua
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Крупнейшие игровые платформы и биржи перестали принимать платежные карты россиян

Финтех и Карты
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Пользователи игровых сервисов и бирж массово жалуются на проблемы с прохождением оплаты по картам Visa и MasterCard. Игровые платформы уверяют, что проблемы с транзакциями возникли по вине Национальной системы платежных карт (НСПК).

Что произошло

«Сегодня оплатил заказ, деньги с карточки списались дважды, но заказ так и не проплатился, написал в поддержку, молчат...», "Я только что провел перевод несколько раз. В результате пишет, что карта не поддерживается, но каким-то образом были списаны деньги с моего счета. Не объясните, как это произошло? Эти и еще десятки аналогичных сообщений от пользователей онлайн-игр за последние два дня появились на форумах игровых платформ и бирж. Игроки, которые хотели купить аккаунты, игровую валюту и другие цифровые товары, жалуются, что при оплате картами Visa и Masterсard деньги списались, но покупка не состоялась.
Администраторы платформ и бирж уверяют пользователей, что проблемы на стороне Национальной системы платежных карт, через которую проходят все внутрироссийские платежи по картам международных платежных систем.
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«На стороне НСПК наблюдаются технические проблемы. По информации наших партнеров, платежи проходят с небольшой задержкой», — утверждают администраторы биржи игровых аккаунтов FunPay.
«Упал НСПК, единственный платежный шлюз страны, который делает процессинг всех происходящих в стране платежей», — такой ответ на жалобы получили пользователи другой игровой платформы.
По материалам:
noworries
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