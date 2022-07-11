Крупнейшие игровые платформы и биржи перестали принимать платежные карты россиян — Finance.ua

Крупнейшие игровые платформы и биржи перестали принимать платежные карты россиян
Пользователи игровых сервисов и бирж массово жалуются на проблемы с прохождением оплаты по картам Visa и MasterCard. Игровые платформы уверяют, что проблемы с транзакциями возникли по вине Национальной системы платежных карт (НСПК).
Что произошло
«Сегодня оплатил заказ, деньги с карточки списались дважды, но заказ так и не проплатился, написал в поддержку, молчат...», "Я только что провел перевод несколько раз. В результате пишет, что карта не поддерживается, но каким-то образом были списаны деньги с моего счета. Не объясните, как это произошло? Эти и еще десятки аналогичных сообщений от пользователей онлайн-игр за последние два дня появились на форумах игровых платформ и бирж. Игроки, которые хотели купить аккаунты, игровую валюту и другие цифровые товары, жалуются, что при оплате картами Visa и Masterсard деньги списались, но покупка не состоялась.
Администраторы платформ и бирж уверяют пользователей, что проблемы на стороне Национальной системы платежных карт, через которую проходят все внутрироссийские платежи по картам международных платежных систем.
«На стороне НСПК наблюдаются технические проблемы. По информации наших партнеров, платежи проходят с небольшой задержкой», — утверждают администраторы биржи игровых аккаунтов FunPay.
«Упал НСПК, единственный платежный шлюз страны, который делает процессинг всех происходящих в стране платежей», — такой ответ на жалобы получили пользователи другой игровой платформы.
Поделиться новостью