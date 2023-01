Крупнейшие банки США готовятся к снижению прибыли и рецессии — Finance.ua

Крупнейшие банки США готовятся к снижению прибыли и рецессии Сегодня 19:32 — Мир

Крупнейшие банки США готовятся к снижению прибыли и рецессии

На этой неделе крупнейшие банковские США получат отчеты о снижении доходов за четвертый квартал из-за накопления средств на черный день, чтобы подготовиться к экономическому спаду, который наносит ущерб инвестиционной банковской деятельности.

Об этом сообщает Reuters.

Четыре американских банковских гиганта — JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co — опубликуют доходы в пятницу 13 января.

Вместе с Morgan Stanley и Goldman Sachs они являются шестью крупнейшими кредиторами, ожидающими накопления суммарных резервов в размере 5,7 млрд долларов для подготовки к ухудшению ситуации. Это более чем вдвое больше 2,37 млрд долларов, выделенных годом ранее.

Добавляется, что шесть банков также сообщат о снижении чистой прибыли в среднем на 17% в четвертом квартале по сравнению с годом ранее.

«Поскольку большинство американских экономистов прогнозируют либо рецессию, либо значительное замедление в этом году, банки, вероятно, будут включать более строгие экономические прогнозы», — заявили аналитики Morgan Stanley.

Тем не менее, банки смогут получить хорошую прибыль от ставок ФРС, позволяющих им зарабатывать больше на процентах, которые они взимают с заемщиков.

