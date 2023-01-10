Goldman Sachs сократит тысячи сотрудников — Finance.ua

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Goldman Sachs сократит тысячи сотрудников

Фондовый рынок
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Финансовый конгломерат Goldman Sachs Group начнет сокращать тысячи сотрудников по всей корпорации со среды: компания готовится к тяжелым экономическим условиям.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, говорившие на условиях анонимности.
По словам одного из собеседников, ожидается, что сократят чуть более 3 тысяч рабочих мест, но окончательное количество еще не определено. В воскресенье Bloomberg News сообщило, что Goldman ликвидирует около 3200 должностей.
В Goldman Sachs отказались от комментариев.
К концу третьего квартала в Goldman работало 49 100 сотрудников после того, как во время пандемии коронавируса было добавлено значительное количество персонала.
Увольнения, вероятно, коснутся большинства основных подразделений банков, но должны сосредоточиться на инвестиционном банковском подразделении Goldman Sachs, рассказал один из источников.
Институционные банки испытали значительное замедление активности в заключении корпоративных сделок в результате нестабильности на мировых финансовых рынках.
«Сотни рабочих мест также могут быть сокращены в убыточном потребительском бизнесе Goldman Sachs после того, как банк сократил планы по своему подразделению Marcus, занимающемуся прямым обслуживанием потребителей», — пишет Reuters.
Главный исполнительный директор банка Дэвид Соломон отправил сотрудникам голосовую памятку в конце года, предупредив о сокращении штата в первой половине января, сообщили два отдельных источника.
Сокращение рабочих мест опережает ежегодные бонусные выплаты, которые обычно производятся позже в январе и, как ожидается, снизятся примерно на 40%.
В сентябре банк возобновил свою ежегодную программу сокращения рабочих мест, приостановленную на два года во время пандемии.
Гигант Уолл-стрит обычно сокращает примерно от 1% до 5% своего персонала ежегодно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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