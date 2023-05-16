Крупнейшая в мире золотодобывающая компания Newmont покупает конкурента Newcrest за $19 миллиардов — Finance.ua

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания Newmont покупает конкурента Newcrest за $19 миллиардов Сегодня 07:45

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания Newmont покупает конкурента Newcrest за $19 миллиардов

Совет директоров австралийской компании Newmont единогласно поддержал предложение о поглощении за 29 миллиардов австралийских долларов (19 миллиардов долларов США) своего американского конкурента Newmont, открывающего путь к укреплению позиций крупнейшей золотодобывающей компании мира в этом секторе.

При условии голосования акционеров и одобрения регуляторных органов Newmont приобретет компанию Newcrest, которую она основала в 1960-х годах, а затем отделила в результате слияния с BHP, предложив 0,4 акции за каждую акцию австралийской компании.

Эта сделка усилит деятельность компании Newmont, базирующейся в Денвере, Австралии, Канаде и Папуа-Новой Гвинее, и потенциально создаст волновой эффект в отрасли, поскольку шахты поменьше, принадлежащие объединенному бизнесу, будут ликвидированы, пишет FT.

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Это последний пример консолидации в мировой горнодобывающей промышленности, когда крупные компании стремятся приобрести перспективные предприятия, чтобы увеличить масштабы и доступ к критически важным минералам, необходимым для энергетического перехода. Этот шаг Newmont значительно увеличивает его доступ к меди и следует за поглощением BHP компании-конкурента Oz Minerals, выкупом Rio Tinto компании Turquoise Hill и слиянием Allkem из Livent для создания более мощного игрока на рынке литиевого сырья.

Newmont впервые обратилась в Newcrest в феврале с предложением приобрести все акции, но получила отказ. В апреле она повысила свое предложение до 29,4 млрд австралийских долларов.

Несколько более низкая стоимость сделки, включающая долговые обязательства, отражает снижение цены акций Newmont за последние два месяца, но все равно составляет более чем 30-процентную премию по сравнению с тем, где она была непосредственно перед первоначальным предложением.

Генеральный директор компании Newmont, акции которой котируются на бирже США, австралиец Том Палмер заявил, что поглощение представляет «исключительную ценность» для акционеров.

«Это создает ведущий в отрасли портфель с многолетним опытом производства золота и меди в наиболее благоприятных горнодобывающих юрисдикциях мира», — сказал он.

Економічна Правда По материалам:

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