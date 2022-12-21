Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания уходит из рф — Finance.ua
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Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания уходит из рф

Фондовый рынок
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Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания уходит из рф
Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания уходит из рф
Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт на поставку нефти из россии.
Orlen рассчитывает расторгнуть еще один аналогичный контракт с россией на основании введения Евросоюзом санкций, заявила пресс-секретарь компании Эдита Олькович.
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Несмотря на заявления о выходе с рынка рф, многие мировые компании продолжают свой бизнес в стране-агрессоре. К примеру, немецкий химический концерн BASF продолжит осуществлять поставки в россию, несмотря на сообщения от 24 февраля об их остановке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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