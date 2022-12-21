Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания уходит из рф — Finance.ua

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания уходит из рф Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания уходит из рф

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт на поставку нефти из россии.

Orlen рассчитывает расторгнуть еще один аналогичный контракт с россией на основании введения Евросоюзом санкций, заявила пресс-секретарь компании Эдита Олькович.

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Несмотря на заявления о выходе с рынка рф, многие мировые компании продолжают свой бизнес в стране-агрессоре. К примеру, немецкий химический концерн BASF продолжит осуществлять поставки в россию, несмотря на сообщения от 24 февраля об их остановке.

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