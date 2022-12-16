Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson продает бизнес в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson продает бизнес в россии

Фондовый рынок
9
Дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson в россии объявила о продаже своего бизнеса по поддержке клиентов компании.
Об этом сообщает пресс-служба Ericsson.
«Соглашение предусматривает перевод около 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в россии», — заявили в пресс-службе компании.
Приблизительно 400 сотрудников Ericsson в россии уже известили об увольнении и покидают компанию из-за прекращения деятельности.
Ранее сообщалось, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в россии и сократит всех сотрудников.
Также мы писали, что шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что прекращает свою деятельность с клиентами в россии на неопределенный срок.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.