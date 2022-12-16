Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson продает бизнес в россии — Finance.ua

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson продает бизнес в россии 16.12.2022, 00:55 — Фондовый рынок

Дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson в россии объявила о продаже своего бизнеса по поддержке клиентов компании.

Об этом сообщает пресс-служба Ericsson.

«Соглашение предусматривает перевод около 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в россии», — заявили в пресс-службе компании.

Приблизительно 400 сотрудников Ericsson в россии уже известили об увольнении и покидают компанию из-за прекращения деятельности.

Ранее сообщалось, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в россии и сократит всех сотрудников.

Также мы писали, что шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила, что прекращает свою деятельность с клиентами в россии на неопределенный срок.

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