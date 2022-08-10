Крупная венгерская нефтегазовая компания готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину — Finance.ua

Крупная венгерская нефтегазовая компания готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину
Венгерская нефтегазовая компания MOL проводит переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через территорию Украины.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
С таким предложением венгерская компания выступила после того, как транспортировка нефти по трубопроводу Дружба была остановлена на несколько дней из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора.
«Несмотря на то, что MOL имеет запасы нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию», — заявил представитель пресс-службы венгерской компании.
Днем ранее российская компания Транснефть заявила, что поставка российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу Дружба остановлена с 4 августа.
По южной ветке нефтепровода Дружба, проходящей через территорию Украины, поставки нефти производились в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ОАО Транснефть и АО Укртранснафта.
Транзит по северной ветке нефтепровода Дружба через беларусь в направлении Польши и Германии идет штатно.
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