Крупная венгерская нефтегазовая компания готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину — Finance.ua
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Крупная венгерская нефтегазовая компания готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Энергетика
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Крупная венгерская нефтегазовая компания готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину
Крупная венгерская нефтегазовая компания готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину
Венгерская нефтегазовая компания MOL проводит переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через территорию Украины.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
С таким предложением венгерская компания выступила после того, как транспортировка нефти по трубопроводу Дружба была остановлена на несколько дней из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора.
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«Несмотря на то, что MOL имеет запасы нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию», — заявил представитель пресс-службы венгерской компании.
Днем ранее российская компания Транснефть заявила, что поставка российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу Дружба остановлена с 4 августа.
По южной ветке нефтепровода Дружба, проходящей через территорию Украины, поставки нефти производились в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ОАО Транснефть и АО Укртранснафта.
Транзит по северной ветке нефтепровода Дружба через беларусь в направлении Польши и Германии идет штатно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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