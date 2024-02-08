Кроссоверы с пробегом: 15 популярных производителей января (инфографика) — Finance.ua

Кроссоверы с пробегом: 15 популярных производителей января (инфографика)
В январе свой выбор в пользу кроссоверов или внедорожников с пробегом совершили 26,7 тыс. украинских покупателей, делится статистикой auto.ria.
При этом доля легковых автомобилей SUV на вторичном рынке сохранилась на уровне 26%. Преимущественно покупали «джипы» (как кроссоверы иногда называют в обиходе), по информации из открытых данных ГСЦ МВД, на внутреннем рынке — 73%. Остальные 27% были привезены из-за границы и поданы на первую регистрацию.
Теперь об отдельных моделях самых популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов. Эксперты auto. ria определили 10 таких по сумме количества сделок купли-продажи на внутреннем рынке и первых регистраций «свежепригнанных» автомобилей.
1. BMW X5
- Куплено — 1060 шт.
- Средняя цена подобных — $17 700
2. Volkswagen Tiguan
- Куплено — 997 шт.
- Средняя цена подобных — $25 300
3. Hyundai Tucson
- Куплено — 883 шт.
- Средняя цена подобных — $8400
4. Mitsubishi Outlander
- Куплено — 833 шт.
- Средняя цена подобных — $9300
5. Toyota RAV4
- Куплено — 729 шт.
- Средняя цена подобных — $32 000
6. Nissan Qashqai
- Куплено — 724 шт.
- Средняя цена подобных — $11 200
7. Mazda CX-5
- Куплено — 716 шт.
- Средняя цена подобных — $22 000
8. Nissan Rogue
- Куплено — 695 шт.
- Средняя цена подобных — $16 500
9. Volkswagen Touareg
- Куплено — 693 шт.
- Средняя цена подобных — $20 800
10. Audi Q5
- Куплено — 632 шт.
- Средняя цена подобных — $21 300
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