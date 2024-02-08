Кроссоверы с пробегом: 15 популярных производителей января (инфографика) — Finance.ua

Кроссоверы с пробегом: 15 популярных производителей января (инфографика) Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

В январе свой выбор в пользу кроссоверов или внедорожников с пробегом совершили 26,7 тыс. украинских покупателей, делится статистикой auto.ria

При этом доля легковых автомобилей SUV на вторичном рынке сохранилась на уровне 26%. Преимущественно покупали «джипы» (как кроссоверы иногда называют в обиходе), по информации из открытых данных ГСЦ МВД, на внутреннем рынке — 73%. Остальные 27% были привезены из-за границы и поданы на первую регистрацию.

Теперь об отдельных моделях самых популярных среди украинских автомобилистов кроссоверов. Эксперты auto. ria определили 10 таких по сумме количества сделок купли-продажи на внутреннем рынке и первых регистраций «свежепригнанных» автомобилей.

1. BMW X5

Куплено — 1060 шт.

Средняя цена подобных — $17 700

2. Volkswagen Tiguan

Куплено — 997 шт.

Средняя цена подобных — $25 300

3. Hyundai Tucson

Куплено — 883 шт.

Средняя цена подобных — $8400

4. Mitsubishi Outlander

Куплено — 833 шт.

Средняя цена подобных — $9300

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5. Toyota RAV4

Куплено — 729 шт.

Средняя цена подобных — $32 000

6. Nissan Qashqai

Куплено — 724 шт.

Средняя цена подобных — $11 200

7. Mazda CX-5

Куплено — 716 шт.

Средняя цена подобных — $22 000

8. Nissan Rogue

Куплено — 695 шт.

Средняя цена подобных — $16 500

9. Volkswagen Touareg

Куплено — 693 шт.

Средняя цена подобных — $20 800

10. Audi Q5

Куплено — 632 шт.

Средняя цена подобных — $21 300

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