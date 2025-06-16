Кроссовер Fiat Pulse получил заряженную версию от Abarth (фото) — Finance.ua

Кроссовер Fiat Pulse получил заряженную версию от Abarth (фото) 16.06.2025, 00:03 — Технологии&Авто

Кроссовер Fiat Pulse получил заряженную версию от Abarth (фото)

Новый Fiat Pulse Abarth 2025 модельного года — спортивный кроссовер на базе бюджетной модели, которая в популярном сегменте соперничает с Renault Duster. Машину с мощным мотором отправили в продажу после модернизации.

Всю информацию обнародовали на официальном сайте автопроизводителя. Abarth — спортивный суббренд Fiat. Поэтому неудивительно, что в процессе модернизации пошли по пути улучшения динамических характеристик.

Несмотря на то, что мощность 1,3-литрового двигателя оставили без изменений (и без того достойные 185 л.с.), кроссовер Fiat Pulse Abarth стал быстрее. Разгон до 100 км/ч занимает теперь всего 7,6 с благодаря перенастроенной автоматической КПП.

Кроме того, инженеры доработали подвеску, тормозную систему, амортизаторы и рулевое управление. При этом техническими изменениями не ограничились.

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Новый Fiat Pulse Abarth сохранил 1,3-литровый турбомотор мощностью 185 л.с., способный работать на бензине или этаноле. С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч.

Цена Fiat Pulse Abarth в Бразилии составляет 158 тыс. реалов ($24 500) — на уровне Renault Duster.

Обозреватель По материалам:

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