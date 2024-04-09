Кризис занятости в ЕС: кто нужен больше всего (инфографика) — Finance.ua

Кризис занятости в ЕС: кто нужен больше всего (инфографика)
Около 75% работодателей в 21 европейской стране не могли найти работников с необходимыми навыками в 2023 году. Это на 33% больше по сравнению с 42% в 2018 году. И нет никаких признаков сокращения спроса на квалифицированных работников.
Об этом говорится в статье euronews.com.
Дефицит квалификации
Дефицит квалификации все больше становится серьезной проблемой для работодателей во всей Европе, как свидетельствуют разные опросы.
Согласно данным Евростата, в 2023 году 54% малых и средних предприятий (МСП) в ЕС сообщили, что трудности с поиском работников с нужными навыками являются одной из их самых серьезных проблем.
ManpowerGroup, глобальная компания по кадровым решениям, также выявила, что три из четырех работодателей в 21 европейской стране не могут найти необходимые им навыки. В 2018 году было 42%.
Дефицит талантов — серьезная глобальная проблема. «Цифры в нашем ежегодном исследовании „Нехватка талантов“ резко выросли, поскольку потребность в квалифицированных работниках становится все острее», — сказала Euronews Business Мара Стефан, вице-президент Global Insights в ManpowerGroup.
Дефицит охватил и страны Европы
В среднем в 21 европейской стране 75% работодателей сообщили о затруднениях с заполнением рабочих мест: от 59% в Финляндии до 82% в Германии и Греции.
«В Европе мы видим падение безработицы, то есть не хватает квалифицированных работников, чтобы заполнить существующие или новые рабочие места. Еще больше усиливает это то, что население Европы стареет, а глобальное снижение рождаемости еще больше способствует недостатку навыков и талантов, которые мы видим сегодня»,
подчеркнула она.
«Это отчасти объясняет, почему в Германии дефицит сильнее, чем в Финляндии. В 2023 году уровень безработицы в Германии составил 3,0%, в то время как в Финляндии — 7,0%, что привело к меньшему резерву для поиска квалифицированной рабочей силы», — добавила Мара Штефан.
Приблизительно 54% малых и средних предприятий в ЕС назвали трудности с поиском работников с соответствующими навыками.
Кто нужен больше всего
Обычно сталкиваются с нехваткой технически подготовленного персонала, например, лаборантов и механиков. Почти половина (42%) европейских малых и средних предприятий сообщили о нехватке техников.
Что касается малых и средних предприятий, у которых есть эксперты по обслуживанию клиентов, около 23% респондентов сказали, что им не хватает навыков для соответствующих должностей. Это специалисты по продажам, консультанты клиентов, администраторы
и т. д.
Основные причины недостатка
В среднем 56% работодателей в ЕС ответили, что было мало или вообще нет претендентов, когда их спрашивали об основных причинах нехватки их навыков.
Это был преобладающий фактор, который колебался от 18% в Швеции до 73% в Бельгии. Все скандинавские страны сообщили о более низких показателях.
Среди «Большой четверки» ЕС, Испании, Франции и Германии, были несколько выше значения, чем в среднем по ЕС.
Основными причинами, которые приводили работодатели, были:
- претенденты не имели нужной квалификации,
- не имели навыков или опыта (54%).
К примеру, 41% во Франции, 70% - в Эстонии, что свидетельствует о том, насколько распространенной стала проблема недостатка квалификации.
Почему дефицит персонала и квалификации растет
Комиссия ЕС подчеркнула, что дефицит рабочей силы и квалификации рос во всех государствах-членах почти 10 лет. Этот дефицит в основном обусловлен демографическими сдвигами, спросом на новые навыки, связанные с технологическим развитием, проблемы, связанные с условиями труда.
«В целом напряженный рынок труда в 2023 году означает, что многим придется столкнуться с трудностями в поиске людей с необходимыми мягкими и техническими навыками. Инвестиции в повышение квалификации, переквалификацию и сосредоточенность на подготовке людей к работе завтрашнего дня стали и будут оставаться более важными и должны быть на повестке дня каждого бизнес-лидера», — пояснила Мара Штефан из ManpowerGroup.
Сокращение трудоспособного населения
Население трудоспособного возраста в ЕС сократилось с 269 миллионов в 2012 году до 264 миллионов в 2021 году.
Согласно отчету брюссельской организации Business Europe «Анализ нехватки рабочей силы и квалификации», к 2050 году ожидается потеря еще 35 миллионов человек.
Недостаточная ориентация образовательных и учебных программ на потребности рынка труда является еще одним компонентом, который приводит к недостатку соответствующих квалифицированных работников.
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