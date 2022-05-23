Кристин Лагард высказалось негативно по поводу криптовалют — Finance.ua
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Кристин Лагард высказалось негативно по поводу криптовалют

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Кристин Лагард высказалось негативно по поводу криптовалютКристин Лагард высказалось негативно по поводу криптовалют
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила негативную оценку по поводу криптовалют.
Politico опубликовало выдержки из недавнего интервью Лагард для телевидения до момента показа.
Глава ЕЦБ назвала цифровые активы «спекулятивными и чрезвычайно рискованными инвестициями».
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Лагард подчеркнула, что ее оценка ситуации довольно скромна и на самом деле все гораздо серьезнее: «Цифровые монеты не стоят ничего и не имеют обоснованности и базовых активов, которые могут выступать в роли гарантии безопасности рыночной деятельности».
Интервью было дано на фоне прошедшего 19 и 20 мая съезда глав министерств финансов и глав центробанков стран Большой семерки (G7). Одной из тем для обсуждения стал крах криптосистемы Terra (LUNA), в результате которого инвесторы потеряли свои сбережения. Вопрос регулирования операций с цифровыми активами встал как никогда остро и склонил надзорные органы к ужесточению законодательства.
По материалам: noworries
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