Кристин Лагард высказалось негативно по поводу криптовалют — Finance.ua

Лагард подчеркнула, что ее оценка ситуации довольно скромна и на самом деле все гораздо серьезнее: «Цифровые монеты не стоят ничего и не имеют обоснованности и базовых активов, которые могут выступать в роли гарантии безопасности рыночной деятельности».
Интервью было дано на фоне прошедшего 19 и 20 мая съезда глав министерств финансов и глав центробанков стран Большой семерки (G7). Одной из тем для обсуждения стал крах криптосистемы Terra (LUNA), в результате которого инвесторы потеряли свои сбережения. Вопрос регулирования операций с цифровыми активами встал как никогда остро и склонил надзорные органы к ужесточению законодательства.