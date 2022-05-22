Dogecoin и другие криптовалюты начнут принимать в качестве оплаты в тысячах ресторанов — Finance.ua
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Dogecoin и другие криптовалюты начнут принимать в качестве оплаты в тысячах ресторанов

Сегодня 04:34Финтех и Карты
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Dogecoin и другие криптовалюты начнут принимать в качестве оплаты в тысячах ресторановDogecoin и другие криптовалюты начнут принимать в качестве оплаты в тысячах ресторанов
Сотрудничество между мировым поставщиком программного обеспечения для ресторанов и платежных решений Lavu и платежной компанией Fintech Verifone позволит тысячам ресторанов в 65 странах принимать ряд криптовалют в качестве оплаты.
В список принимаемых валют вошли Shiba Inu (SHIB) и Dogecoin (DOGE), а также несколько стейблокинов и ведущих криптовалют, в том числе биткоин (BTC) и Ethereum (ETH).
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Согласно пресс-релизу, партнерство между Lavu и Verifone призвано «бесшовно интегрировать» программное обеспечение обеих фирм, чтобы обеспечить использование передовых способов оплаты в разных странах мира.
Кроме криптовалют, среди способов оплаты появятся также обычные цифровые платежи, в том числе PayPal.
По материалам: noworries
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