Goldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономику — Finance.ua
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Goldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономику

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Goldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономикуGoldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономику
Отток криптовалюты «очень незначителен» по сравнению с общим капиталом домохозяйств США.
Об этом говорится в исследовании Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Исследование Goldman Sachs

Как показывает исследование, домохозяйствам США принадлежит около одной трети мирового рынка криптовалюты, и после пяти месяцев падения это будет равно примерно $300 млрд.
Goldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономику
Для сравнения, на конец 2021 года на акции приходилось примерно 33% благосостояния домохозяйств, а недавнее падение цен на них, вероятно, уменьшило собственный капитал домохозяйств примерно на $8 трлн.
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«Эти закономерности подразумевают, что колебания цен на акции — основной фактор изменения собственного капитала домохозяйств, тогда как криптовалюты вносят лишь незначительный вклад», — отмечает Goldman Sachs.
Экономисты объяснили, что общий собственный капитал домохозяйств США по данным за прошлый год составил $150 трлн. Кроме того, рынок криптовалют за последний год лишился $1 трлн.
Таким образом экономисты считают, что это все еще очень мало по сравнению со всем собственным капиталом домохозяйств США.

Почему рынок развернулся

За 2022 год цена Bitcoin уже потеряла 46,8%. Капитализация крипторынка в мае просела до $1,18 трлн. Причин несколько.
Во-первых, война в Украине, из-за которой крипторынок потеряет потребителей из россии.
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Во-вторых, доминирование Америки на крипторынке — это продолжение политической войны, которую мы наблюдали на валютной арене с 2014 года. Оказалось, что это доминирование ровно с того момента, как Китай ввел запреты на пользование криптовалютами и нелегитимность майнинга в 2021 году.
В-третьих, усиление регулирования крипторынка становится причиной низкого доверия инвесторов к этому сектору. Дополнительно проблемами рынка и причиной снижения капитализации назовем отдельные неудачи крупных проектов, монетарную политику ФРС США, высокий уровень киберпреступности.
По материалам: Мінфін.com.ua
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