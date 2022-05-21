Goldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономику — Finance.ua

Goldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономику

Сегодня 18:38 — Финтех и Карты

Goldman Sachs: падение криптовалют оказывает очень незначительное влияние на экономику

Отток криптовалюты «очень незначителен» по сравнению с общим капиталом домохозяйств США.

Об этом говорится в исследовании Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Исследование Goldman Sachs

Как показывает исследование, домохозяйствам США принадлежит около одной трети мирового рынка криптовалюты, и после пяти месяцев падения это будет равно примерно $300 млрд.

Для сравнения, на конец 2021 года на акции приходилось примерно 33% благосостояния домохозяйств, а недавнее падение цен на них, вероятно, уменьшило собственный капитал домохозяйств примерно на $8 трлн.

«Эти закономерности подразумевают, что колебания цен на акции — основной фактор изменения собственного капитала домохозяйств, тогда как криптовалюты вносят лишь незначительный вклад», — отмечает Goldman Sachs.

Экономисты объяснили, что общий собственный капитал домохозяйств США по данным за прошлый год составил $150 трлн. Кроме того, рынок криптовалют за последний год лишился $1 трлн.

Таким образом экономисты считают, что это все еще очень мало по сравнению со всем собственным капиталом домохозяйств США.

Почему рынок развернулся

За 2022 год цена Bitcoin уже потеряла 46,8%. Капитализация крипторынка в мае просела до $1,18 трлн. Причин несколько.

Во-первых, война в Украине, из-за которой крипторынок потеряет потребителей из россии.

Во-вторых, доминирование Америки на крипторынке — это продолжение политической войны, которую мы наблюдали на валютной арене с 2014 года. Оказалось, что это доминирование ровно с того момента, как Китай ввел запреты на пользование криптовалютами и нелегитимность майнинга в 2021 году.

В-третьих, усиление регулирования крипторынка становится причиной низкого доверия инвесторов к этому сектору. Дополнительно проблемами рынка и причиной снижения капитализации назовем отдельные неудачи крупных проектов, монетарную политику ФРС США, высокий уровень киберпреступности.

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