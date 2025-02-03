Криптовалюты падают в цене — инвесторы выходят из рисковых активов Сегодня 22:20 — Фондовый рынок

Криптовалюты падают в цене — инвесторы выходят из рисковых активов

Стоимость криптовалют падает. BTC упал до трехнедельного минимума, а Ether — до самого низкого уровня с начала сентября. Причина — глобальная торговая война подтолкнула инвесторов к продаже рисковых активов.

Об этом сообщает Reuters.

Bitcoin снизился до трехнедельного минимума — $94 476,18. Криптовалюта Ether потеряла примерно на 24% и отыграла до уровней начала сентября.

Инвесторы начали нервничать, после того как на выходных президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на мексиканские товары и большинство канадских импортных товаров, а также 10% на товары из Китая, начиная со вторника.

Канада и Мексика, два крупнейших торговых партнера США, немедленно пообещали принять ответные меры, а Китай заявил, что обжалует пошлины Трампа во Всемирной торговой организации.

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Инвесторы ожидают, что тарифы могут нанести ущерб росту и прибылям компаний, а также привести к инфляции.

Напомним, мировые рынки обвалились после решения администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10% пошлины на импорт из Китая. Евро отреагировало на обещания Трампа, что тарифы на товары из ЕС обязательно будут введены. Nasdaq Composite упал на 2,8%, S&P 500 — на 2,1%. Акции Тайваня потеряли более 5%, Токио и Сеула — около 3%.

НВ По материалам:

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