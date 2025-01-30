Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале — Finance.ua

Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале 30.01.2025, 01:29 — Криптовалюта

Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале

Аналитики криптотрасли отмечают : на крипторынке исторически сложилась интересная тенденция — февраль оказывается особенно удачным месяцем для Bitcoin. По данным аналитической платформы Coinglass, за последние двенадцать лет самая популярная криптовалюта демонстрировала двузначный рост в восьми случаях, со средней прибылью 15,6%.

Рекордным стал 2013 год, когда Bitcoin вырос на 62%. Второе место занимает прошлый 2024 год — тогда криптовалюта подорожала на 43,5%, поднявшись с $42 580 до $62 560. Значительные прибыли наблюдались также в 2016, 2017 и 2021 годах, когда рост составил от 20% до 37%.

Особый оптимизм аналитикам придает тот факт, что 2025 год является постхалвинговым периодом, традиционно положительно влияющим на динамику флагманской криптовалюты в феврале. При повторении средней исторической динамики цена BTC может достичь отметки в $118 000.

Март также традиционно благоприятный месяц для Bitcoin — с 2019 года криптовалюта показывала рост в пяти случаях из шести. Но январь демонстрирует менее стабильные результаты. В текущем 2025 году Bitcoin вырос примерно на 8,5% в январе, достигнув уровня около $103 000 после кратковременного падения до $98 000.

Читайте также Bitcoin превзойдет золото — прогноз от Galaxy Digital

Ethereum также демонстрирует стабильно высокие показатели в феврале — с 2017 года средний рост составляет 17%. В прошлом году цена ETH выросла на 46%, поднявшись с $2280 до $3380. Если такая динамика сохранится, стоимость Ethereum может достичь $3750, а при повторении сценария 2024 года — даже $4700.

Впрочем, аналитики предостерегают: хотя исторические данные и создают основу для оптимистических прогнозов по криптовалютному рынку в феврале 2025 года, прошлые результаты не гарантируют повторения подобных сценариев в будущем.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.