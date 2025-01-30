Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале — Finance.ua
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Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале

Криптовалюта
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Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале
Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале
Аналитики криптотрасли отмечают: на крипторынке исторически сложилась интересная тенденция — февраль оказывается особенно удачным месяцем для Bitcoin. По данным аналитической платформы Coinglass, за последние двенадцать лет самая популярная криптовалюта демонстрировала двузначный рост в восьми случаях, со средней прибылью 15,6%.
Рекордным стал 2013 год, когда Bitcoin вырос на 62%. Второе место занимает прошлый 2024 год — тогда криптовалюта подорожала на 43,5%, поднявшись с $42 580 до $62 560. Значительные прибыли наблюдались также в 2016, 2017 и 2021 годах, когда рост составил от 20% до 37%.
Биткоину прогнозируют рост до $118 000 в феврале
Особый оптимизм аналитикам придает тот факт, что 2025 год является постхалвинговым периодом, традиционно положительно влияющим на динамику флагманской криптовалюты в феврале. При повторении средней исторической динамики цена BTC может достичь отметки в $118 000.
Март также традиционно благоприятный месяц для Bitcoin — с 2019 года криптовалюта показывала рост в пяти случаях из шести. Но январь демонстрирует менее стабильные результаты. В текущем 2025 году Bitcoin вырос примерно на 8,5% в январе, достигнув уровня около $103 000 после кратковременного падения до $98 000.
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Ethereum также демонстрирует стабильно высокие показатели в феврале — с 2017 года средний рост составляет 17%. В прошлом году цена ETH выросла на 46%, поднявшись с $2280 до $3380. Если такая динамика сохранится, стоимость Ethereum может достичь $3750, а при повторении сценария 2024 года — даже $4700.
Впрочем, аналитики предостерегают: хотя исторические данные и создают основу для оптимистических прогнозов по криптовалютному рынку в феврале 2025 года, прошлые результаты не гарантируют повторения подобных сценариев в будущем.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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