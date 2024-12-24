Bitcoin превзойдет золото — прогноз от Galaxy Digital Сегодня 04:06 — Криптовалюта

Bitcoin превзойдет золото — прогноз от Galaxy Digital

В течение следующих 5−8 лет рыночная капитализация Bitcoin может превзойти золото.

Об этом заявил генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц.

Когда Bitcoin только начинал свой путь, многие подвергали сомнению его потенциал. Но прогнозы Новограца говорят о том, что эта криптовалюта может стать новым «цифровым золотом». Сейчас рыночная капитализация золота составляет около 12 триллионов долларов, тогда как Bitcoin только приближается к 1 триллиону. Однако, с учетом скорости развития инноваций в мире криптовалют, подобные прогнозы уже не кажутся фантастическими.

«Это только начало революции», — отметил Новограц.

Важным фактором в пользу Bitcoin является его ограниченный запас в 21 миллион монет, что делает его дефляционным активом. В то время как инфляция уменьшает покупательскую способность традиционных валют, Bitcoin может стать надежным убежищем для инвесторов. Кроме того, растущий интерес со стороны институциональных инвесторов лишь усиливает его позиции на рынке.

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Хотя прогнозы Новограца могут казаться слишком оптимистичными, важно помнить о волатильности криптовалютного рынка. Инвесторы должны быть готовы к резким колебаниям цен, которые могут принести как большие прибыли, так и значительные потери. Несмотря на это, рост интереса к Bitcoin как средству сохранения стоимости может стать ключевым фактором его успеха.

Cryptonews По материалам:

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