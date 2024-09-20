Криптовалютный рынок резко возрос после решения Федеральной резервной системы США — Finance.ua

Криптовалютный рынок резко возрос после решения Федеральной резервной системы США Сегодня 05:47 — Технологии&Авто

Криптовалютный рынок резко возрос после решения Федеральной резервной системы США

Криптовалютный рынок испытал существенный рост, что явилось следствием решения Федеральной резервной системы (ФРС) снизить процентную ставку. Это решение стало первым за последние несколько лет и оказало мощное влияние на глобальные финансовые рынки, в частности на криптовалюты.

Согласно аналитическим данным, после этого объявления биткоин, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, подскочил почти на 10% за несколько часов. В то же время Ethereum, вторая по величине криптовалюта, также продемонстрировала значительный рост, прибавив 8% к своей стоимости. Другие криптовалюты, включая Binance Coin, Solana и Cardano, также показали положительную динамику, укрепив свои позиции на рынке.

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Эксперты считают, что это снижение ставки может свидетельствовать о начале нового финансового цикла, который будет способствовать росту альтернативных активов, таких как криптовалюты. В условиях неопределенности на традиционных рынках инвесторы все чаще ищут более безопасные варианты сохранения капитала. Криптовалюты, с их децентрализованной природой и ограниченным предложением, рассматриваются как потенциально выгодные инвестиции в условиях будущей экономической нестабильности.

«Снижение учетной ставки — это сигнал для инвесторов, что ФРС пытается стимулировать экономику, что может вызвать дополнительный интерес к цифровым активам», — комментирует ситуацию один из ведущих аналитиков рынка.

Среди других важных событий на криптовалютном рынке, связанных с понижением ставки, стоит отметить рост объемов торговли. За последние сутки объемы торгов на ведущих криптовалютных биржах выросли более чем на 20%, что свидетельствует об активизации как розничных инвесторов, так и крупных игроков рынка.

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noworries По материалам:

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