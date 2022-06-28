Криптовалютная платформа Celsius отказалась объявлять о банкротстве — Finance.ua

Криптовалютная платформа Celsius отказалась объявлять о банкротстве Сегодня 20:29 — Технологии&Авто

Криптовалютная платформа Celsius отказалась объявлять о банкротстве

Криптовалютная компания Celsius Network, предоставляющая виртуальные кредиты, отказалась прислушаться к рекомендациям собственных юристов и объявить о банкротстве. В компании рассчитывают на поддержку вкладчиков.

Как считает руководство Celsius, многие мелкие инвесторы против объявления банкротства компании — все из-за риска потери собственных средств.

Поэтому пользователей попросили поддержать Celsius, включив в своем аккаунте режим «HODL» (он дает возможность временно отключить исходящие транзакции из аккаунта Celsius).

После активации HODL клиенты не могут снимать или отправлять средства. После деактивации необходимо подождать 24 часа, прежде чем возможности транзакций будут восстановлены.

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Компания Celsius, которая в конце прошлого года привлекла $750 миллионов инвестиций, является важным игроком в сфере криптовалютного кредитования. Если она объявит о банкротстве, все криптовалютные активы клиентов будут переведены в доллары по текущей рыночной цене, поэтому вкладчики могут потерять огромную часть собственного состояния.

Криптовалютные эксперты придерживаются мнения, что такие действия компании — это «последние усилия перед крахом» и положительных изменений «уже точно не будет». Еще 13 июня Celsius временно заблокировала возможность снятия средств и проведения переводов между счетами (таким образом надеялись стабилизировать ликвидность и сохранить виртуальные активы). А недавно ФБР не выпустило из США в Израиль руководителя Celsius Алекса Машинского. Похоже, дело приобретает большие обороты.

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noworries По материалам:

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