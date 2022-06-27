Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн — Finance.ua

Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн Сегодня 23:00 — Финтех и Карты

Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн

После огромных потрясений курс BTC за последние дни понемногу восстанавливается. Впервые с мая он закрыл неделю зеленой свечей. А общая капитализация рынка криптовалют выросла с $762 млрд до $954 млрд (на 25%).

Вот какие показатели были у рынка по состоянию на утро понедельника:

курс ВТС — $21,232,09 (-0,99%);

индекс страха и жадности — 12 (крайний страх);

доминирование на рынке — 42%;

рыночная капитализация: $405,39 млрд(-0,98%);

объем торгов за 24 часа: $16 253 млн (-5,93%);

24-часовой максимум: $21 782;

24-часовой минимум: $20 965.

Реакция спроса пока что настолько мала, что трудно сказать, позади ли «дно» рынка. В краткосрочной перспективе биткоину нужно достичь сопротивления в диапазоне $22 600 — $23 000 — дальше будет либо отскок, либо пробой линии с последующим ростом.

Аналитик Майкл да Ван Поппе уверен, что для продолжения позитивного импульса биткоину нужно преодолеть отметку в $21 600:

Альткоины

Ethereum наконец-то через 11 недель закрывает свечу восходящим трендом. Отскок, однако, относительно скромный. Сейчас стоимость ЕТН составляет $1,221,83.

Другие альткоины:

Binance Coin $238,60;

Solana $40,48;

TRON $0,068036;

Cardano $0,501898 (↑0,22%);

Avalanche $20,29.

Совсем недавно многие альткоины торговались на 90%+ ниже своих АТН. Сейчас появились первые смелые инвесторы, которые используют «распродажу» в крипто-секторе, чтобы увеличить портфель.

Чтобы начался стабильный рост, крипторынок ждет позитивных макроэкономических сигналов. Но, как отмечают эксперты, к сожалению, они могут появиться не скоро.

Кстати, на CoinSmart вы можете легко покупать и продавать крипту прямо со своего ПК или смартфона. А по промокоду GETCRYPTO еще и получите скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.