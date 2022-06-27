Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн

Финтех и Карты
87
Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн
Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн
После огромных потрясений курс BTC за последние дни понемногу восстанавливается. Впервые с мая он закрыл неделю зеленой свечей. А общая капитализация рынка криптовалют выросла с $762 млрд до $954 млрд (на 25%).
Вот какие показатели были у рынка по состоянию на утро понедельника:
  • курс ВТС — $21,232,09 (-0,99%);
  • индекс страха и жадности — 12 (крайний страх);
  • доминирование на рынке — 42%;
  • рыночная капитализация: $405,39 млрд(-0,98%);
  • объем торгов за 24 часа: $16 253 млн (-5,93%);
  • 24-часовой максимум: $21 782;
  • 24-часовой минимум: $20 965.

Криптовалюта Cardano: путь ADA

Реакция спроса пока что настолько мала, что трудно сказать, позади ли «дно» рынка. В краткосрочной перспективе биткоину нужно достичь сопротивления в диапазоне $22 600 — $23 000 — дальше будет либо отскок, либо пробой линии с последующим ростом.
Аналитик Майкл да Ван Поппе уверен, что для продолжения позитивного импульса биткоину нужно преодолеть отметку в $21 600:
Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн

Альткоины

Ethereum наконец-то через 11 недель закрывает свечу восходящим трендом. Отскок, однако, относительно скромный. Сейчас стоимость ЕТН составляет $1,221,83.
Другие альткоины:
  • Binance Coin $238,60;
  • Solana $40,48;
  • TRON $0,068036;
  • Cardano $0,501898 (↑0,22%);
  • Avalanche $20,29.
Место для вашей рекламы
Совсем недавно многие альткоины торговались на 90%+ ниже своих АТН. Сейчас появились первые смелые инвесторы, которые используют «распродажу» в крипто-секторе, чтобы увеличить портфель.
Чтобы начался стабильный рост, крипторынок ждет позитивных макроэкономических сигналов. Но, как отмечают эксперты, к сожалению, они могут появиться не скоро.
Кстати, на CoinSmart вы можете легко покупать и продавать крипту прямо со своего ПК или смартфона. А по промокоду GETCRYPTO еще и получите скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

Получить скидку от CoinSmart

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.