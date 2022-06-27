Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн — Finance.ua

Капитализация крипторынка снова близится к $1 трлн
После огромных потрясений курс BTC за последние дни понемногу восстанавливается. Впервые с мая он закрыл неделю зеленой свечей. А общая капитализация рынка криптовалют выросла с $762 млрд до $954 млрд (на 25%).
Вот какие показатели были у рынка по состоянию на утро понедельника:
- курс ВТС — $21,232,09 (-0,99%);
- индекс страха и жадности — 12 (крайний страх);
- доминирование на рынке — 42%;
- рыночная капитализация: $405,39 млрд(-0,98%);
- объем торгов за 24 часа: $16 253 млн (-5,93%);
- 24-часовой максимум: $21 782;
- 24-часовой минимум: $20 965.
Криптовалюта Cardano: путь ADA
Реакция спроса пока что настолько мала, что трудно сказать, позади ли «дно» рынка. В краткосрочной перспективе биткоину нужно достичь сопротивления в диапазоне $22 600 — $23 000 — дальше будет либо отскок, либо пробой линии с последующим ростом.
Аналитик Майкл да Ван Поппе уверен, что для продолжения позитивного импульса биткоину нужно преодолеть отметку в $21 600:
Альткоины
Ethereum наконец-то через 11 недель закрывает свечу восходящим трендом. Отскок, однако, относительно скромный. Сейчас стоимость ЕТН составляет $1,221,83.
Другие альткоины:
- Binance Coin $238,60;
- Solana $40,48;
- TRON $0,068036;
- Cardano $0,501898 (↑0,22%);
- Avalanche $20,29.
Совсем недавно многие альткоины торговались на 90%+ ниже своих АТН. Сейчас появились первые смелые инвесторы, которые используют «распродажу» в крипто-секторе, чтобы увеличить портфель.
Чтобы начался стабильный рост, крипторынок ждет позитивных макроэкономических сигналов. Но, как отмечают эксперты, к сожалению, они могут появиться не скоро.
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