Криптовалюта «словно яд» на Уолл-стрит — JPMorgan — Finance.ua
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Криптовалюта «словно яд» на Уолл-стрит — JPMorgan

Криптовалюта
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Криптовалюта «словно яд» на Уолл-стрит — JPMorgan
Криптовалюта «словно яд» на Уолл-стрит — JPMorgan
На этой неделе JPMorgan опубликовал седьмой выпуск журнала e-Trading Edit. В нем компания приводит результаты опроса институциональных инвесторов по поводу их принятия криптовалют. И результаты неутешительные.
Сотрудники организации опросили 835 институциональных трейдеров из 60 стран мира. В основном вопросы были о технических разработках и макроэкономических факторах, но также авторы исследования затронули и темы криптовалют.
Только 14% респондентов заявили, что продолжат торговать на рынке цифровых активов или начнут делать это в 2023 году. Еще 14% не исключают эту возможность, но в отдаленной перспективе.
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И 72% заявляют, что не готовы к инвестициям в крипторынок. Большинство из них называют высокую волатильность главным препятствием для входа в этот сегмент.
Еще около 22% указывают на проблемы с ликвидностью. Также большое количество респондентов отметили, что опасения у них вызывает политика ФРС.
Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 25% опрошенных. Остальные либо планировали начать торговать криптовалютой, либо уже занимались этим, причем в течение длительного времени.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
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