Криптоаналитик прогнозирует, что Bitcoin взлетит в цене еще до 2023 года — Finance.ua
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Криптоаналитик прогнозирует, что Bitcoin взлетит в цене еще до 2023 года

Криптовалюта
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Криптоаналитик прогнозирует, что Bitcoin взлетит в цене еще до 2023 года
Криптоаналитик прогнозирует, что Bitcoin взлетит в цене еще до 2023 года
Стоимость Bitcoin вырастет до конца года, поскольку из текущего горизонтального коридора цены BTC может быть выход только вверх. Такое мнение высказал криптоаналитик Тон Уэйс в новом видеоролике на Youtube-канале «Tone Vays».
По словам эксперта, курс флагманской криптовалюты оттолкнулся от «дна» на уровне $15 700. Аналитик отметил, что цена Bitcoin уже достаточно долго консолидируется в районе $17 000, поэтому можно ожидать роста курса.
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«Есть вероятность более 50% выхода Bitcoin вверх. Следует ожидать роста как минимум на 10%. Но при подходе к уровням предыдущего канала, а это около $20 000, продавцы могут усилить давление», — заявил аналитик.
По мнению Уэйса, рост стоимости актива, вероятно, будет продолжаться до конца года, в начале года все будут настроены очень оптимистично, а затем повысится вероятность еще одной капитуляции вниз.
Ранее Уэйс говорил, что Bitcoin с большой долей вероятности мог окунуться ниже $15 000, чего, к счастью, не произошло.
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По материалам:
cryptomisto
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