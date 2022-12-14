Криптоаналитик прогнозирует, что Bitcoin взлетит в цене еще до 2023 года — Finance.ua

Криптоаналитик прогнозирует, что Bitcoin взлетит в цене еще до 2023 года Сегодня 19:36 — Криптовалюта

Криптоаналитик прогнозирует, что Bitcoin взлетит в цене еще до 2023 года

Стоимость Bitcoin вырастет до конца года, поскольку из текущего горизонтального коридора цены BTC может быть выход только вверх. Такое мнение высказал криптоаналитик Тон Уэйс в новом видеоролике на Youtube-канале «Tone Vays».

По словам эксперта, курс флагманской криптовалюты оттолкнулся от «дна» на уровне $15 700. Аналитик отметил, что цена Bitcoin уже достаточно долго консолидируется в районе $17 000, поэтому можно ожидать роста курса.

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«Есть вероятность более 50% выхода Bitcoin вверх. Следует ожидать роста как минимум на 10%. Но при подходе к уровням предыдущего канала, а это около $20 000, продавцы могут усилить давление», — заявил аналитик.

По мнению Уэйса, рост стоимости актива, вероятно, будет продолжаться до конца года, в начале года все будут настроены очень оптимистично, а затем повысится вероятность еще одной капитуляции вниз.

Ранее Уэйс говорил, что Bitcoin с большой долей вероятности мог окунуться ниже $15 000, чего, к счастью, не произошло.

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cryptomisto По материалам:

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