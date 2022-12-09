Обвал на 70%: аналитик назвал справедливую цену Bitcoin — Finance.ua
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Обвал на 70%: аналитик назвал справедливую цену Bitcoin

Финтех и Карты
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Обвал на 70%: аналитик назвал справедливую цену Bitcoin
Обвал на 70%: аналитик назвал справедливую цену Bitcoin
Глава брокерской компании Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф прогнозирует мощный обвал самой известной цифровой монеты в мире. Речь идет о Bitcoin.
Питер Шифф, являющийся одним из самых известных критиков криптовалюты и поклонником золота, считает, что стоимость Bitcoin все еще завышена. Более того, он убежден, что курс цифровой монеты должен упасть ниже отметки в 10 тысяч долларов.

Опасный прогноз для BTC

По словам Питера Шиффа, справедливая цена для криптовалюты — это 5 тысяч долларов. С другой стороны, это очень опасный уровень для Bitcoin. Однако аналитик заявил, что монета может потерять еще 70% своей текущей стоимости на рынке.
Обвал на 70%: аналитик назвал справедливую цену Bitcoin
Он добавил, что обвал BTC от пиковых почти 69 тысяч долларов за монету до 15 тысяч долларов не свидетельствует о том, что курс монеты достиг своего дна.
В то же время, согласно его прогнозу, дальнейшее обесценение BTC — это закономерность, к которой рынок криптовалют должен подготовиться уже в обозримом будущем.
Добавим, что Шифф не единственный, кто ждет серьезного обвала BTC. Это мнение также разделяют аналитики финансового конгломерата Standard Chartered. Они считают, что в 2023 году эта цифровая монета может упасть в цене до 5 тысяч долларов, что приведет к обесцениванию других криптовалют.
К моменту написания новости курс BTC остановился на уровне 16 825 долларов за монету, согласно данным CoinDesk. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 323,51 миллиарда долларов. С начала года монета подешевела на 63,61%.
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По материалам:
Телеканал 24
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