Кредиты для юрлиц: какие банки наиболее активны в этом направлении (инфографика) — Finance.ua

Кредиты для юрлиц: какие банки наиболее активны в этом направлении (инфографика) Сегодня 12:45 — Кредит&Депозит

Кредиты для юрлиц: какие банки наиболее активны в этом направлении (инфографика)

В марте 2022 года банковский рынок почти полностью прекратил выдачу кредитов бизнес-клиентам — такова была его реакция на полномасштабное военное вторжение россии на территорию Украины.

Банки полностью прекратили выдачу срочных кредитов, снизившись до показателя 3,7% по объемам и 2,2% по количеству.

Несколько лучше была ситуация с предоставлением бизнесу кредитных линий и овердрафтов, где показатели составили 25,1% по объемам и 6,2% по количеству предоставленных продуктов, что было связано с предоставлением кредитов аграрным клиентам для посевной кампании. Дополнительным фактором также было то, что правительство приняло решение о возобновлении программы кредитования 5−7-9.

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Юридические лица получали кредиты в основном в тех банковских учреждениях, с которыми они уже имели деловые отношения, поэтому показатель выданных кредитов для новых клиентов снизился с 14% в марте 2021 года до 10% в марте 2022 года.

При этом наблюдалось существенное увеличение средней суммы кредита:

по срочным кредитам +63%,

по кредитным линиям и овердрафтам +303%.

Такой аномальный рост средней суммы кредита был связан с незначительным общим количеством предоставленных кредитов, среди которых были кредиты крупным фермерским и аграрным предприятиям.

Отдельно эксперты обращают внимание на показатели кредитования в разрезе банковских групп. Если в потребительском кредитовании все группы прекратили предоставление кредитов и имели почти одинаковые показатели, ситуация с бизнес-кредитами выглядела иначе.

Больше всего кредитовали иностранные банки и до начала войны специализировались на сотрудничестве с агробизнесом и показали результат в 31% восстановления по объемам предоставленных кредитов.

На втором месте по объемам предоставленных кредитов находились государственные банки с показателем в 14,7%.

Крупные и другие украинские банки почти не производили кредитование и имели соответствующие показатели в 3,8% (крупные) и 3,2% (другие).

Что изменилось за год

По состоянию на март 2023 г. рынок кредитов бизнес-клиентов восстановился почти на половину по сравнению с мартом 2021 года.

По объемам предоставленных срочных кредитов восстановление достигло отметки в 78%, по кредитным линиям и овердрафтам — на 34%.

По сравнению с мартом 2021 года мы видим кардинальное изменение по предоставленным суммам кредитов в сторону срочных кредитов (банки более оптимистично осуществляют прогнозирование и предоставляют большие суммы для срочных кредитов).

Также это прослеживается в показателях по средней сумме предоставленного кредита. Если в марте 2022 года средняя сумма кредита для кредитных линий и овердрафтов составила +303% по сравнению с мартом 2021, то в 2023 году показатель упал до 50% по отношению к 2021. При этом рост средней суммы для срочных кредитов сохранился на уровне марта 2022 года и составил почти +52%.

Также произошел рост показателей по количеству предоставленных кредитов: по срочным кредитам показатель достиг 51%, а по кредитным линиям и овердрафтам 67% по сравнению с 2021 годом. При этом банки и дальше продолжают работать со своими клиентами, показатель выдачи кредитов для новых клиентов еще снизился и составляет лишь 8% от общего количества всех клиентов. Это на 6% меньше, чем в 2021 году и на 2%, чем в 2022 году.

В разрезе банковских групп ситуация также претерпела изменения. Более активно кредитовать начали украинские банки:

крупные украинские банки вышли на показатель в 270% по сравнению с довоенным периодом,

другие украинские банки восстановились до показателя в 60%,

иностранные банки — 27%,

государственные банки — 33%.

В итоге по состоянию на март 2023 года кредитование юридических лиц возобновилось почти на половину. Такая тенденция наблюдается как в объемах предоставленных кредитов, так и в количестве предоставленных кредитов, также положительным сигналом является то, что кредитование осуществляют все банковские группы и особенно украинские коммерческие банки.

Справка Finance.ua:

«Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ)» создано банковской системой как национальное кредитное бюро;

ПВБКИ занимается сбором, хранением, обработкой и ведением кредитных историй по физическим и юридическим лицам. Информация по кредитной истории учитывается финучреждениями при принятии решения о предоставлении кредита;



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ПВБКІ По материалам:

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