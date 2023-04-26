Банки смягчили требования к кредитам — Finance.ua

Банки смягчили требования к кредитам Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Банки смягчили требования к кредитам

Банки улучшили ожидания по поводу перспектив кредитования.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования.

Как отмечается, доля респондентов, ожидающих роста объемов кредитования бизнеса, возобновилась до довоенного уровня. Оценки банками кредитных стандартов, спроса, одобрения заявок на кредиты и других показателей кредитования за последние три квартала улучшаются.

Спрос на кредиты

Спрос на корпоративные кредиты в I квартале усиливала потребность в оборотном капитале, однако изменение процентных ставок его сдерживало. Во II квартале банки ожидают роста спроса на все виды кредитов для бизнеса. Больше всего — на ссуды малому и среднему бизнесу, краткосрочные и гривневые кредиты.

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Респонденты прогнозируют во ІІ квартале также рост спроса и на розничные кредиты. Больше всего — на ипотеку.

Спрос домохозяйств на ипотеку продолжает расти второй квартал подряд благодаря улучшению потребительских настроений и сбережениям. В то же время оживление спроса замедляет сдержанные ожидания развития рынка недвижимости.

Ухудшения качества корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев банки не ожидают, однако для домохозяйств качество несколько ухудшится.

Условия кредитования

В I квартале банки ужесточили стандарты корпоративного кредитования. Больше всего — для долгосрочных и валютных кредитов. Во II квартале и дальше прогнозируется усиление стандартов. В большей степени — для крупных предприятий и долгосрочных кредитов. В то же время финучреждения планируют несколько ослабить кредитные стандарты для МСП.

Впервые с IV квартала 2021 г. банки смягчили стандарты кредитов населению. В большей степени — для потребительских кредитов. Этому способствовали улучшение ожиданий экономической активности, лучшие курсовые ожидания и рост платежеспособности населения.

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Стандарты ипотеки смягчились благодаря активизации конкуренции банков и меньшим инфляционным ожиданиям. В следующем квартале респонденты планируют смягчать кредитные стандарты потребительских кредитов, а для ипотеки — усиливать.

В I квартале респонденты отметили рост всех видов рисков, кроме ликвидности. Риск ликвидности снижается второй квартал подряд. Во ІІ квартале банки ожидают усиления всех без исключения видов рисков.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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