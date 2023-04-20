В ОП назвали основной двигатель экономики в этом году — Finance.ua

В ОП назвали основной двигатель экономики в этом году Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

В ОП назвали основной двигатель экономики в этом году

Ипотека в этом году станет основным двигателем экономики.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью информагентству FinClub.

«Мы должны делать — это сознательно стимулировать спрос. Ипотека — очень хороший инструмент. С одной стороны, она решает социальную проблему, с другой — создает рыночный спрос и запускает строительную индустрию, которая очень трудоемкая, локализованная и имеет очень высокий мультипликатор дальше по цепочке. Ипотека, я считаю, сейчас может быть одним из лучших инструментов, которые даст катализатор роста экономики во время военного положения», — считает представитель Офиса Президента.

По словам Ростислава Шурмы, проект перезапуска ипотеки готов на 99%.

«Мы ожидаем окончательных документов, которые урегулируют некоторые вопросы. Что касается юридической конструкции, то она уже готова, и не просто на бумаге, она запущена. Были выданы первые около тысячи кредитов в течение нескольких месяцев и в десятки раз быстрее, чем прежде развивались соответствующие ипотечные программы. Это подтвердило правильность гипотезы, что на этот продукт есть услуга. Разработаны все цифровые решения. Практически сейчас для получения решения человеку не нужно собирать никакие справки», — сказал он.

По планам Офиса Президента, количество ипотечных кредитов в текущем году вырастет до 20 тыс.

«Я ожидаю, что в этом году мы должны выдать от 20 до 30 тыс. таких ипотечных кредитов, а это 20-30 тыс. семей и квартир. Это миллионы квадратных метров и очень большой импульс для запуска экономики, уверен Ростислав Шурма. — В коммерческих банках есть 359 млрд грн свободной ликвидности, которые находятся в депозитных сертификатах Нацбанка. Мы работаем над тем, чтобы эти деньги ушли в экономику».

Справка Finance.ua:

банки Украины в феврале 2023 года выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в феврале 8,3% (в январе — 7,5%);

с 1 октября 2022 г. вступило в силу постановление Кабмина об утверждении условий обеспечения доступного ипотечного кредитования государственной компанией «Укрфинжилье»;

на льготную ипотеку под 3% могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ и сотрудники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, ученые.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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