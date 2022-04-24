Кредитные каникулы во время войны: что нужно знать — Finance.ua

Кредитные каникулы во время войны: что нужно знать

Кредитные каникулы во время войны: что нужно знать

Многие украинцы потеряли работу и возможность зарабатывать себе на жизнь из-за введения военного положения и продолжающихся военных действий. Это означает, что у тех людей, которые оформили кредит, возникнут трудности со своевременной выплатой долга, как во время войны, так и в послевоенный период.

Об этом пишет портал «Информатор Деньги».

Чтобы хоть как-то облегчить жизнь украинцев-заёмщиков в это сложное время, Верховная Рада Украины приняла закон № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения».

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Данный закон вносит изменения в правила работы банков и небанковских финансовых учреждений, в т.ч. предоставляющих услуги по кредитованию:

на время действия военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены заемщик не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту (то есть кредиту, который выдают на покупку товаров длительного пользования (автомобили, мебель, бытовая техника), на обучение, лечение и т.д.);

если заёмщик допустил просрочку, то он освобождается от обязанности уплаты неустойки (штрафа, пени) и других платежей, которые предусмотрены договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения) обязательств;

в случае неисполнения обязательств по договору о потребительском кредите банк не должен увеличивать процентную ставку за пользование кредитом (кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено договором);

неустойка (штраф, пеня) и другие платежи по договору, которые были начислены с 24 февраля 2022 г. за просрочку исполнения по такому договору, подлежат списанию;

новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами, и такое начисление правомерно со стороны кредитора;

«кредитные каникулы» — это лишь отсрочка выплаты долга, а не его аннулирование. Это право кредитора, а не его обязательство. Советуем договариваться о кредитных каникулах непосредственно с кредитором.

Таким образом, если у вас есть невыплаченный потребительский кредит по состоянию на военный период, вы не будете нести ответственность за неуплату долга во время военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения/отмены. В то же время, если у вас есть достаточный запас ресурсов, чтобы продолжать работать и выплачивать кредиты, следует это делать в дальнейшем.

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