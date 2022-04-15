Банкам советуют чаще предлагать кредитные каникулы — Finance.ua

Банкам советуют чаще предлагать кредитные каникулы

Банкам советуют чаще предлагать кредитные каникулы

Нацбанк рекомендует финансовым учреждениям предлагать клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

В регуляторе объясняют — такие меры необходимы в связи с существенным ухудшением финансового положения заемщиков, потерявших работу в период войны.

«Такие шаги со стороны финансовых учреждений позволят гражданам, которые сейчас оказались в затруднительном положении, временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда это будет возможно», — подчеркнули в Национальном банке.

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В то же время напомнили другим финансовым учреждениям и коллекторским компаниям о необходимости соблюдать правила при обслуживании потребительских кредитов. В частности, о том, что на время действия военного положения потребитель имеет право просрочивать погашение займа, поэтому он освобождается от уплаты штрафа или неустойки. А пеня, начисленная с 24 февраля включительно, подлежит списанию.

Также запрещено поднимать процентную ставку за пользование кредитом за невыполнение клиентом обязательств, кроме случаев, когда это предусмотрено договором.

В НБУ также напомнили об этических требованиях взаимодействия с клиентом. Следствием несоблюдения таких требований может быть применение соответствующих мер воздействия со стороны регулятора.

Нацбанк, однако, отметил, что во время действия кредитных каникул не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора.

Напомним, в начале марта НБУ разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией. Однако автоматического прощения кредитной задолженности не будет.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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