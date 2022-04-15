Банкам советуют чаще предлагать кредитные каникулы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Банкам советуют чаще предлагать кредитные каникулы

Сегодня 14:28Кредит&Депозит
47
Банкам советуют чаще предлагать кредитные каникулыБанкам советуют чаще предлагать кредитные каникулы
Нацбанк рекомендует финансовым учреждениям предлагать клиентам-потребителям реструктуризацию задолженности по потребительскому кредиту или кредитные каникулы.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
В регуляторе объясняют — такие меры необходимы в связи с существенным ухудшением финансового положения заемщиков, потерявших работу в период войны.
«Такие шаги со стороны финансовых учреждений позволят гражданам, которые сейчас оказались в затруднительном положении, временно не обслуживать кредиты и вернуть их тогда, когда это будет возможно», — подчеркнули в Национальном банке.
Читайте также
В то же время напомнили другим финансовым учреждениям и коллекторским компаниям о необходимости соблюдать правила при обслуживании потребительских кредитов. В частности, о том, что на время действия военного положения потребитель имеет право просрочивать погашение займа, поэтому он освобождается от уплаты штрафа или неустойки. А пеня, начисленная с 24 февраля включительно, подлежит списанию.
Также запрещено поднимать процентную ставку за пользование кредитом за невыполнение клиентом обязательств, кроме случаев, когда это предусмотрено договором.
В НБУ также напомнили об этических требованиях взаимодействия с клиентом. Следствием несоблюдения таких требований может быть применение соответствующих мер воздействия со стороны регулятора.
Нацбанк, однако, отметил, что во время действия кредитных каникул не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора.
Напомним, в начале марта НБУ разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией. Однако автоматического прощения кредитной задолженности не будет.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Фінансовий клуб
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.