Кредитное учреждение «Новой почты» в I квартале года нарастило уставный капитал на 120 млн грн — Finance.ua
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Кредитное учреждение «Новой почты» в I квартале года нарастило уставный капитал на 120 млн грн

Фондовый рынок
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Кредитное учреждение ООО «НоваПэй Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, в I квартале 2023 года увеличило уставный капитал на 120 млн грн — до 175 млн грн.
Об этом говорится в квартальной отчетности компании.
Это произошло в середине февраля, владельцем компании с долей 100% осталось ООО «НоваПэй», а бенефициарами — владельцы группы компаний «Новая Почта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
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В результате собственный капитал «НоваПей Кредит» за первый квартал этого года увеличился в 2,1 раза — до 230,79 млн грн, а обязательства сократились со 173,62 млн грн до 3,13 млн грн.
Согласно отчетности, компания в январе-марте-2023 увеличила чистую прибыль на 56,9% - до 7,28 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Выручка «НоваПей Кредит» выросла на 68,7% - до 12,7 млн грн, операционная прибыль — на 25,2%, до 10,82 млн грн.
Отмечается, что в первом квартале 2023 года активы компании по сравнению с январем-мартом-2022 снизились на 17,5% - до 233,92 млн грн.
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Напомним: «НоваПей Кредит» во втором квартале разместило дебютный выпуск облигаций на 100 млн грн.
Согласно прогнозам в проспекте эмиссии, компания в 2023 году планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024 году — 242,23 млн грн, в 2025 — 411,66 млн грн.
Как отмечалось в проспекте, в прошлом году выручка компании уменьшилась на 40,6% - до 29,89 млн грн, в основном — из-за введенных в начале войны кредитных каникул, а чистый убыток составил 2,15 млн грн против чистой прибыли 24,40 млн грн годом ранее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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