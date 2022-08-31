KPMG в Украине: мировые тренды M&A в энергетическом секторе — Finance.ua

KPMG в Украине: мировые тренды M&A в энергетическом секторе Сегодня 20:34 — Энергетика

KPMG в Украине: мировые тренды M&A в энергетическом секторе

Снижение количества сделок слияния и поглощения (M&A) в энергетическом секторе продолжилось во II втором квартале 2022 года, что было обусловлено полномасштабной войной в Украине, неопределенностью на энергетическом рынке, стремительной инфляцией, ростом процентных ставок и вероятностью глобальной рецессии. По сравнению с I кварталом 2022 года объем сделок сократился на 35,3%, а стоимость сделок упала на 68,7%. Это сокращение было заметно во всех подотраслях в разрезе как стратегических, так и частных сделок.

Главные события энергорынка за ІІ квартал 2022

Во ІІ квартале 2022 года произошло несколько крупных транзакций, среди которых компании Advent International и LANXESS приобрели компанию Engineering Materials за 4 млрд долларов США. Гарольд Г. Хэмм, ведущий частный инвестор, приобрел Continental Resources за 4,4 млрд. долл. США с намерением сделать компанию частной. Компания Continental Resources входит в десять крупнейших производителей нефти в США.

В мае 2022 года Centennial Resource Development сообщила о заключении сделки о равноправном слиянии с компанией Colgate Energy Partners на сумму 3,9 млрд долл. США. Объединенная компания станет крупнейшей компанией по разведке и добыче в Делаверском бассейне в Западном Техасе и Нью-Мексико.

В подходах к заключению M&A сделок в мире прослеживаются две ключевые тенденции: долгосрочная перспектива в фокусе внимания инвесторов и ESG как стимул для заключения сделок.

Инвесторы сосредотачиваются на долгосрочной перспективе

Полномасштабная война в Украине и геополитические проблемы на Ближнем Востоке оказали значительное влияние на цепочку энергоснабжения. Как следствие, участники рынка использовали сделки M&A для применения более целенаправленного стратегического подхода, основанного на долгосрочных целях всех сторон сделки.

К примеру, повышенное внимание к изменению климата побуждает нефтегазовые компании оценивать больше возможностей M&A экологически чистых активов, а не активов с высоким содержанием углерода. Вероятно, больше нефтегазовых компаний будут отказываться от непрофильных активов с высоким содержанием углерода и больше будут вкладывать в активы с элементами декарбонизации. В мае 2022 года Alliance Group of Companies, поставщик услуг по поддержке нефтедобывающих и трубопроводных компаний в Мексиканском заливе, объявила о ее приобретении группой Helix Energy Solutions Group.

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Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США теперь активнее инвестируют в активы СПГ благодаря обязательству США увеличить экспорт СПГ в Европу до 2030 года, чтобы снизить зависимость региона от российского СПГ. В мае 2022 года Elba Liquefaction Company, участник совместного предприятия СПГ-завода на острове Эльба, объявила о продаже 49 процентов акций Blackstone Credit, контрольный пакет акций компании остается за Kinder Morgan.

В мае 2022 года Trecora Resources, которая занимается специальными углеводородами и парафином, согласилась на поглощение аффилированной компанией Balmoral Funds за 247 млн долларов США, чтобы улучшить качество управления, максимизировать операционную эффективность и предоставлять клиентам качественные продукты и эффективные услуги. Также в мае 2022 Westinghouse Electric Company завершила приобретение BHI Energy, в результате которого состоялось объединение обеих энергетических компаний для создания первого в атомной промышленности полностью интегрированного бизнеса по услугам по техническому обслуживанию, предотвращению и ликвидации утечек и модификации. Clearway Energy Group, игрок в области возобновляемой энергетики, объявила о том, что 50% ее активов приобрела компания TotalEnergies. Соглашение направлено на ускорение роста TotalEnergies в секторе ветровой и солнечной энергетики.

ESG стимулирует заключение стратегических сделок

Базирующаяся в Хьюстоне компания Targa Resources Corp. согласилась приобрести предприятие Lucid Energy Group по переработке природного газа Пермского бассейна Делавера, что позволит увеличить трубопровод на 1050 миль и добавит мощности емкостью 1,4 млрд куб. футов. Сделка для Lucid Energy Delaware LLC была оценена в 3,6 млрд долл. США была достигнута благодаря спонсорам Riverstone Holdings LLC и Goldman Sachs Asset Management. Корпорация Avient, поставщик решений по специализированным и устойчивым материалам, объявила о сделке с Royal DSM по приобретению компании Protective Materials. DSM производит специальное волокно, которое используется в таких областях, как баллистическая личная защита, морская и устойчивая инфраструктура и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Нестабильные цены на нефть, государственная политика и растущая потребность в стратегии ESG продолжают поощрять многих инвесторов частного капитала к переходу на возобновляемую энергетику. Так, частная американская фирма PE Kohlberg Kravis Roberts (KKR) во II квартале заключила две крупные сделки в сфере возобновляемой энергетики с целью расширения присутствия в области возобновляемой энергии (ВИЭ). Эта компания согласилась купить предприятие по производству электроэнергии ContourGlobal, зарегистрированное на Лондонской бирже, за 2,2 млрд. долл. США. В этом же квартале KKR объявила, что заключила сделку о приобретении французской компании по производству возобновляемой энергии Albioma за 1,7 млрд долларов. США. KKR заявила, что поддерживает стремление Albioma инвестировать значительные средства в переходе на другие виды энергии во французских иностранных департаментах до 2025 года.

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