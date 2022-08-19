Энергетики просят обеспечить возможность ремонта электросетей в отопительный сезон — Finance.ua
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Энергетики просят обеспечить возможность ремонта электросетей в отопительный сезон

Энергетика
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Независимый профсоюз энергетиков призвал власти сохранить достижение прошлогодней реформы облэнерго, от которой зависит возможность ремонтировать электросети и готовиться к отопительному сезону в условиях войны.
Письмо к Президенту опубликовано на странице профсоюза в Facebook.
«Благодаря преимуществам методологии стимулирующего тарифообразования, операторы систем распределения имеют возможность в условиях дефицита средств осуществлять финансирование затрат путем перераспределения между статьями структуры расходов. В частности, покрывать расходы на аварийно-восстановительные работы, выплачивать заработную плату», — отмечается в письме Профсоюза.
Энергетики подчеркнули, что сейчас RAB-тариф — это единственная возможность подготовки к ОЗУ, ремонтам сетей и выплате зарплаты.
«Финансирование необходимых работ по ликвидации аварий, восстановлению поврежденного оборудования, финансирование заработной платы и т.п. являются необходимыми условиями для обеспечения социально-значимой функции надлежащего электроснабжения потребителей Украины и удачной подготовки энергохозяйства операторов систем распределения к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 гг.», — подчеркивают в Независимом профсоюзе энергетиков.
Напомним, в 2021 году начало действовать новое стимулирующее инвестиции RAB-регулирование. Участники рынка утверждали, что благодаря ему облэнерго впервые за 30 лет получили возможность привлекать больше средств для обновления и развития электросетей.
По материалам:
УНІАН
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