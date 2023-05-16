Коснется многих украинцев: в Раде инициируют обновление штрафов — Finance.ua

Коснется многих украинцев: в Раде инициируют обновление штрафов Сегодня 20:01 — Личные финансы

Коснется многих украинцев: в Раде инициируют обновление штрафов

В Верховной Раде Украины (ВРУ) предлагают еще раз обновить штрафы в стране. На этот раз хотят ввести наказание, касающееся пешеходов.

Об этом свидетельствует законопроект № 9289 , который передали для ознакомления в профильный парламентский комитет.

Речь идет о проекте закона, предусматривающем изменения в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за привлечение детей к нарушению правил дорожного движения.

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Автором законопроекта выступил народный депутат от фракции ВР «Слуга народа» Владимир Крейденко. Он предлагает усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходов, передвигающихся с детьми.

Законопроект предусматривает наказание для пешеходов-нарушителей ПДД с детьми (до 16 лет) — штраф в размере 850 гривен (50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) или общественные работы сроком 20−40 часов.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта призвано улучшить культуру дорожного движения в государстве посредством «воспитания» его участников.

Согласно действующему законодательству, такое наказание предусмотрено исключительно, если нарушение привело к аварийной ситуации.

Справка Finance.ua:

полиция «взялась» за пешеходов-нарушителей. Причем суды активно поддерживают полицию и принимают решения о законности таких штрафов в отношении пешеходов;

за 2022 год патрульные в общей сложности вынесли 1 млн 756 тыс. 196 постановлений о нарушениях ПДД. Это без учета автоматической системы фиксации. Общая сумма штрафов по этим постановлениям превышает 1,41 млрд грн.

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