Косметическая сеть Lush закрывает бизнес в россии — Finance.ua
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Косметическая сеть Lush закрывает бизнес в россии

Фондовый рынок
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Косметическая сеть Lush закрывает бизнес в россии
Косметическая сеть Lush закрывает бизнес в россии
Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в россии магазины из-за проблем с поставками товаров в страну.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
Отмечается, что британский офис приостановил работу с российским партнером еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в рф и застряла в Риге.
Схема с параллельным импортом в случае Lush также не может быть использована, потому что владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.
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Lush работает на рынке россии с 2001 года. До начала вторжения рф в Украину под брендом Lush в россии работало около 50 магазинов. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж.
Lush — косметическая компания, которая известна своим принципом этичности, а также косметической продукцией (мыло, кремы, средства для ванны и многое другое), которая производится вручную из натуральных компонентов и не тестируется на животных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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