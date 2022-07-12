Косметическая сеть Lush закрывает бизнес в россии — Finance.ua

Косметическая сеть Lush закрывает бизнес в россии
Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть все оставшиеся в россии магазины из-за проблем с поставками товаров в страну.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
Отмечается, что британский офис приостановил работу с российским партнером еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в рф и застряла в Риге.
Схема с параллельным импортом в случае Lush также не может быть использована, потому что владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.
Lush работает на рынке россии с 2001 года. До начала вторжения рф в Украину под брендом Lush в россии работало около 50 магазинов. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж.
Lush — косметическая компания, которая известна своим принципом этичности, а также косметической продукцией (мыло, кремы, средства для ванны и многое другое), которая производится вручную из натуральных компонентов и не тестируется на животных.
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