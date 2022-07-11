Шведский производитель стиральных машин и холодильников уходит из рф — Finance.ua

Шведский производитель стиральных машин и холодильников уходит из рф Сегодня 22:24 — Фондовый рынок

Шведский производитель стиральных машин и холодильников уходит из рф

Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux объявила о прекращении деятельности в рф. Об этом пишет Reurers со ссылкой на компанию.

Electrolux продает российский бизнес местному топ-менеджменту.

«В результате продолжающейся войны и санкций мы прогнозируем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в россии в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении компании.

В Electrolux добавили, что считают непрерывность бизнеса в рф в этой ситуации невозможной.

В связи с продажей бизнеса компания зафиксирует единовременные расходы в размере 35 миллионов шведских крон ($3,31 млн) во втором квартале этого года.

В Electrolux Professional в россии работает 25 сотрудников, на долю которых в 2021 году приходился 1% продаж группы.

НВ По материалам:

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