Шведский производитель стиральных машин и холодильников уходит из рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шведский производитель стиральных машин и холодильников уходит из рф

Фондовый рынок
39
Шведский производитель стиральных машин и холодильников уходит из рф
Шведский производитель стиральных машин и холодильников уходит из рф
Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux объявила о прекращении деятельности в рф. Об этом пишет Reurers со ссылкой на компанию.
Electrolux продает российский бизнес местному топ-менеджменту.
«В результате продолжающейся войны и санкций мы прогнозируем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в россии в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении компании.
В Electrolux добавили, что считают непрерывность бизнеса в рф в этой ситуации невозможной.
В связи с продажей бизнеса компания зафиксирует единовременные расходы в размере 35 миллионов шведских крон ($3,31 млн) во втором квартале этого года.
В Electrolux Professional в россии работает 25 сотрудников, на долю которых в 2021 году приходился 1% продаж группы.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.