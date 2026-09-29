Коррупция во власти стала проблемой, которая больше всего волнует украинцев. В то же время, война остается не менее важным фактором.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 12−21 сентября 2026 года. К исследованию «Омнибус» по заказу ОО «Форум» добавили вопрос о том, что сейчас волнует украинцев и их восприятие проблемы коррупции.

Что больше всего волнует украинцев

Респондентам предложили 12 вариантов ответа на вопрос «Что Вас больше всего волнует в настоящее время?» и разрешили выбрать до трех вариантов.

Чаще украинцы называли коррупцию во власти — 50%. На втором месте — массированные ракетно-дроновые удары, которые волнуют 40% опрошенных.

Также среди основных проблем называли:

непрофессионализм и некомпетентность власти — 30%;

низкий уровень зарплат, пенсий и других выплат — 28%;

деятельность ТЦК — 24%;

рост цен — 23%;

ситуацию на фронте — 21%.

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Как отмечают в КМИС, если объединить ответы по массированным ударам и ситуации на фронте, войну как фактор беспокойства назвали 53% респондентов.

В то же время 64% избрали коррупцию во власти или некомпетентность власти. Таким образом, фактор недовольства властью в этой формулировке называли несколько чаще, чем фактор войны.

72% считают, что уровень коррупции вырос

Подавляющее большинство опрошенных — 72% - считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине вырос.

О его уменьшении заявили 6% респондентов. Остальные считают, что уровень коррупции не изменился или затруднились ответить.

Отдельно респондентов спросили, несет ли президент Владимир Зеленский личную ответственность за коррупционные действия своего окружения. 72% ответили, что да, а 25% — что нет. При этом в КМИС отмечают, что понятие «личная ответственность» не тождественно личной причастности к коррупционным действиям. В восприятии граждан оно в большей степени означает политическую ответственность.

В разрезе доверия президенту результаты отличаются: среди тех, кто полностью доверяет Зеленскому, 3% считают его ответственным, а 16% не определились. Среди тех, кто совсем не доверяет президенту, 85% считают его ответственным.

Как КМИС объясняет восприятие коррупции

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий обратил внимание, что результаты опросов зависят от формулировки вопроса.

В апреле 2026 года, когда украинцев спрашивали, что больше угроза для страны — российское вторжение или коррупция во власти, — 54% избрали коррупцию, а 39% — вторжение. В то же время, в открытом вопросе без предложенных вариантов 65% называли наибольшим вызовом войну и связанные с ней проблемы, а коррупцию — 29%.

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По словам Грушецкого, когда слово коррупция прямо предлагается среди вариантов ответа, оно вызывает сильные эмоции и влияет на восприятие проблемы. В то же время он подчеркнул, что борьба с коррупцией остается важной, а ее целью должно быть долгосрочное развитие институтов.

Грушецкий также отметил, что украинцы часто оценивают уровень коррупции на самых высоких ступенях власти по информации из медиа и социальных сетей. Поэтому громкие коррупционные дела могут восприниматься как свидетельство роста коррупции, хотя в то же время они могут быть результатом борьбы с ней.