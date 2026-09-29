Работодателям нужно подать новый отчет до 9 ноября: что нужно знать

Отчет представляется в налоговый орган по основному месту учета в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.

С 1 октября 2026 года работодатели должны подавать новую форму Отчета о начислении, исчислении и уплате взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Отчеты за I-III кварталы 2026 года необходимо подать не позднее 9 ноября, а определенные суммы взноса уплатить до 19 ноября.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Кто должен подавать отчет

Отчет представляют работодатели и плательщики взноса.

К работодателям относятся юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и подчинения, а также физические лица — предприниматели, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта), контракта о прохождении службы или других условиях, предусмотренных законодательством, кроме гражданско-правовых договоров. Они несут ответственность за предприятие и/или учреждение в целях Закона № 875.

Плательщиками взноса являются работодатели, у которых среднесписочное количество штатных работников в календарном квартале составляет 8 и более человек и которые в этом квартале не выполнили норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Куда и когда подавать отчет

Отчет подается в налоговый орган по основному месту учета в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.

В то же время, для отчетов за отчетные периоды 2026 года установлен переходный порядок. Поскольку приказ № 453 вступил в силу 25 сентября, а форма введена в действие с 1 октября 2026 года, Отчеты за I-III кварталы 2026 года должны быть представлены не позднее 9 ноября 2026 года.

Если по этим отчетам определена сумма взноса к уплате, ее необходимо перечислить не позднее 19 ноября 2026 года.

Как подать отчет

Предусмотрены два способа подачи отчета:

в электронной форме — средствами электронной связи. Для этого используют форму J/F0500701: J — для юридических лиц, F — для физических лиц;

в бумажной форме — лично или по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения в налоговый орган по месту учета. Если Отчет отправляется по почте, отправку следует совершить не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока подачи.

На что обратить внимание при заполнении

Для работодателей, которые подают отчет без начисления взноса, отдельные строки формы не заполняются: в случае представления в электронной форме они остаются пустыми, а в бумажной — у них проставляются прочерки.

Плательщики взноса заполняют соответствующие разделы отчета на общих основаниях.